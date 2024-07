«Les Festes de Sant Martí es viuen amb molta intensitat». Així ho confirma Tóbal Pons, caixer batle per segon any consecutiu. Després del seu debut de l’any passat, Tóbal es prepara per tornar a pujar al cavall, aquesta vegada amb més calma i experiència.

Amb una tradició familiar de caixers i una relació molt íntima amb el municipi des Mercadal, el jove assumeix, de nou, la presidència de la Junta de Caixers.

La inexperiència com a cavaller no va impedir Tóbal gaudir de les festes. Tant la Junta de Caixers com el seu cavall, que califica com «dòcil» i «tranquil», van ajudar el jove a tenir més confiança. Aquest any, el caixer batle ja no és un novell de l’equitació. Tot i així, reconeix que «té més nervis enguany que l’any passat». D’aquesta manera, Tóbal recorda els moments més emotius de les darreres festes i expressa les seves expectatives per a aquest Sant Martí.

Com recorda el seu debut de l’any passat?

—El record amb molts de nervis. També el record molt emotiu, ja que la gent del carrer em va rebre amb molta il·lusió.

La primera entrada dins la plaça del Jaleo va ser un poc estrambòtica perquè no dominava del tot el cavall, però el caixer casat, el caixer pagès i la capellana em van recolzar en tot moment.

Quin va ser el moment que més va xalar?

—El moment d’agafar la canya. La plaça estava plena de camisetes blanques i vermelles des Mercadal. Arribar i veure la meva germana i momare dalt l’escenari va ser molt emotiu.

Com va gestionar el doble repte de ser cavaller i presidir alhora la Junta de Caixers?

—És una gran responsabilitat. Presidir la Junta posa damunt tu moltes mirades, i sortir com a cavaller em feia il·lusió des de feia temps. Encara que vaig aprendre a qualcar dues setmanes abans de les festes, vaig prendre l’oportunitat com un repte. Quasi no vaig tenir temps d’assimilar el que em venia damunt.

Com ho va viure des de l’Ajuntament?

—Tots els meus companys es van involucrar perquè tot sortís bé, i una vegada passades les festes ho vam ben celebrar.

Quines expectatives té per aquest any?

—Aquest any he tingut més temps i calma per preparar-me, però quasi que estic més nerviós per aquestes festes que per les anteriors, ja que no sortiré amb el mateix cavall. El d’ara és un poc més esvalotat.

De totes maneres, crec que aquest any xalare molt més.

Es preveu que hi haurà molta gent, des de la Junta creuen que serà així?

—Enguany cau una setmana més tard que l’any passat. Entrant a la tercera setmana de juliol sabem que hi haurà molta més gent, ja que és un dels moments forts de turisme a l’Illa.

Què espera del comportament de la gent que participi?

—És tot un repte. Són les primeres festes de poble després de Sant Joan i els menorquins ho viuen amb molta intensitat.

Com cada any, esperam que la gent s’ho passi bé i, sobretot, que respecti la festa.