El flautista Josep Portella Orfila (Es Migjorn Gran, 1998) serà el pregoner de les festes de Sant Cristòfol d’enguany. L’alcaldessa Antònia Camps i la regidora de Festes, Tamara Rotger, l’han proposat en reconeixement a la seva destacada trajectòria artística.

El pregó es durà a terme el proper divendres 2 d’agost a les 21 hores al Pla de l’Església.

Des de setembre de 2022, Portella és component de la ‘Hong Kong Philarmonic Orquestra’, una de les més prestigioses orquestres d’Àsia i que aglutina un centenar de joves músics arribats de tot el món.

Entre la música i la festa

«M’enorgulleix haver rebut la convidada de l’Ajuntament. Em va venir de nou, perquè tot d’una vaig pensar que era massa jove per fer el pregó, però finalment he valorat que no podia negar-m’hi i em centraré a destacar la relació que hi ha entre la meva professió, la música, i la festa».

De fet, Josep Portella mai no ha dexat de tocar amb la Banda des Migjorn i enguany mateix aprofitarà la seva estada a l’illa per tocar-hi durant els dos dies de festes. «És la meva manera de retrobar-me amb els amics», diu.

Josep Portella començà la seva formació des de ben petit a l’escola municipal de música. Hi entrà quan només tenia quatre anys i als sis començà a tocar la flauta. Més tard va entrar al Conservatori de Menorca, des d’on sortí cap al Conservatori del Liceu a Barcelona, on hi va fer els quatre anys de carrera i un màster.

La seva integració a Hong Kong

Una vegada graduat va formar part de la ‘European Union Youth Orchestra’ fins que el 2020 realitzà les primeres audicions a distància per a la orquestra de Hong Kong. Ara fa dos anys que aconseguí la plaça permanent com a membre de l’orquestra.

Des de llavors resideix a l’antiga colònia britànica al sudest de la Xina. «Es parla anglès i la ciutat, que no és massa gran, té un caire molt internacional», el que ha facilitat la seva integració. De fet, Josep ha creat allà agrupacions de cambra amb alguns dels seus companys d’orquestra.