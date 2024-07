El Partit Popular acusa de «mentir» al regidor socialista des Mercadal i Fornells, Jesús Gomila, per les seves declaracions sobre una agressió per part d'un membre del PP de la Junta Local de Fornells i demana que es retracti per evitar emprendre accions legals «per calúmnies i difamacions». A més a més, denúncia les «ànsies de protagonisme» de Gomila «saltant-se el protocol en nombrosos actes».

El portaveu socialista i candidat a la batlia des Mercadal a les darreres eleccions, Jesús Gomila, va denunciar que durant la volta de les canyes del segon jaleo de les festes de Fornells Antoni Riera, membre de la Junta Local de Fornells en representació del Partit Popular, li va donar una empenta quan el caixer batle estava recollint la seva canya. Noticias relacionadas El PSOE denuncia l'agressió d'un membre del PP de la Junta de Fornells al final del jaleo Des del Partit Popular desmenteixen rotundament la versió donada pel regidor socialista i expliquen que quan el caixer batle estava recollint la canya «hi va haver un accident entre el públic i Riera va instar Gomila, que es trobava a primera fila, a apartar-se i deixar passar a la Creu Roja». Gomila, «de molt males formes», insisteixen els populars, «va contestar a Riera que no tenia cap autoritat i es va embrancar [amb el popular]». Des del partit asseguren que «en cap moment es va empènyer Jesús Gomila» i que «va ser ell qui des de primera hora del matí va tenir una actitud agressiva amb alguns membres del PP». Ho exemplifiquen afirmant que «al matí es va queixar amb molt males maneres a la regidora de Policia perquè no havia pogut aparcar als reservats de l'Ajuntament». Denuncien també que Gomila «ha demostrat les seves ànsies de protagonisme saltant-se el protocol en nombrosos actes» i recorden que «no ostenta cap càrrec dins de l'equip de govern i que, per tant, ha d'acatar i acceptar el paper d'oposició i no voler ocupar un lloc que no li correspon».