Ho sentiu? Alaior ja batega festa. Sant Llorenç toca a la porta. A deu dies que la qualcada torni a dansar a ritme de guindoles, els veïns del poble ja senten com se’ls accelera el cor. Per què? Perquè la festa s’ensuma en cadascuna de les pàgines de la revista que edita cada any de forma fidel «Es Diari». La publicació inclou una quinzena de reportatges, tant dels esdeveniments principals dels dies festius, com d’aquells elements del poble que enguany són notícia.

La revista presenta la Junta de Caixers en un indret únic i especial. Ha estat immortalitzada a Torralba d’en Salort fent l’ullet a la inscripció de Menorca Talaiòtica a Patrimoni Mundial per la Unesco. També inclou una conversa distesa amb el pregoner d’enguany, l’empresari de la indústria turística Basilio Guerra, qui narra alguns dels episodis, experiències i curiositats que han marcat la seva vida personal i professional. També apropam la figura de Jaume Orfila qui enguany serà homenatjat dilluns de Sant Llorenç per la seva prolífica trajectòria en el món de la medicina. Sa Costa des Pou es transforma quan arriben les festes. Els seus veïns han viatjat a la lluna, ho han posat tot a la venda i s’han convertit en ciutadans d’una via xinesa. Repassam l’empenta dels veïns d’aquest carrer que cada any decoren façanes amb gran enginy. Algú sap de què està fet l’aigua-ros? I qui s’encarrega de fer els 200 litres de pomada que reparteix l’Ajuntament? Enguany ho descobrim en un article que ens apropa a la frenètica activitat que viuen els tècnics del departament de Cultura i Festes abans i durant Sant Llorenç. La qualcada no només és una filera de caixers i cavalls, sinó que hi trobam amistats, relacions, anècdotes. La revista entrevista la família Martí Mascaró. Pare i tres fills surten a la qualcada i ho fan demostrant l’estima que senten pel món del cavall. Els gegants d’Alaior, en Llorenç i n’Eulàlia, compleixen enguany 70 anys. El lector podrà xalar llegint un conte inèdit sobre aquesta parella de colossos. L’acompanya un dibuix genial de l’il·lustrador Zaca. A més, la publicació informa sobre els actes que s’organitzaran per celebrar l’efemèride. Noticias relacionadas Tot preparat per a Sant Llorenç a Alaior: el que ja es coneix del programa de festes El Club Tenis Alayor també està d’enhorabona. Compleix mig segle de vida, per això la revista repassa aquest camí d’entusiasme per la raqueta. Així mateix, es dedica un espai a la impremta J. Pons que va tancar portes a finals d’any. A més, el poeta Ponç Pons homenatja de forma pòstuma el rector Pere Oleo, qui durant cinquanta anys va estar al servei dels alaiorencs. L’historiador Miquel Àngel Marquès ens apropa a la història del convent de Sant Diego en el seu 400 aniversari i ho fa des de la visió personal de Fra Bonaventura Salort Mercadal, un dels darrers franciscans que van servir a Sant Diego. Per la seva banda, el doctor en Periodisme Miquel Àngel Limón Pons parla dels cosins Seguí i Oliver qui feren reeixir les festes de Sant Llorenç. El fabioler Lito Vinent -qui a més del seu art a l’hora de tocar el tambor i el fabiol, és un artista de la glosa- ens brinda uns versos sobre les festes. Cal ressaltar el reportatge fotogràfic que aporta cada any Tiago Reurer i que en aquesta ocasió fusiona diferents elements de la festa i els composa en un entorn simple. Fa un homenatge al fotògraf Chema Madoz. La portada ha estat creada enguany per l’artista Kenjiro Granados qui ha volgut pintar una obra com si l’hagués feta ell quan era un nen. La revista es presenta aquest dimecres a les 19.30 hores al pati del Convent de Sant Diego. I es pot adquirir a partir de dijous.