Els anys passen, però les tradicions es consoliden i perduren. I una d'aquestes cites ineludibles la trobam en l'acte de presentació de la revista de les festes de Sant Llorenç, esperada i estimada pels alaiorencs. Fullejar-la ens avisa que la celebració s'atraca i que Alaior prest farà olor de pastissets, coca bamba i xocolata calenta, mentre escoltam el renill dels cavalls i observam la desfilada de guindoles i corbatins.

La presentació d’aquesta revista que edita «Es Diari» i que es pot adquirir a partir d’avui, va comptar amb una important representació institucional, a més a més de protagonistes que d’una manera o altra han aportat sentiment i emoció en aquestes pàgines. També hi van assistir els membres de la Junta de Caixers que enguany tanca bienni, així com veïns del poble que quan obren la revista senten el cor bategar.

El batle, José Luis Benejam, va excusar la seva assistència, per trobar-se fora de Menorca. Així i tot, va remetre, a través de la primera tinent de batlia, Maria Antònia Pons, unes paraules d’agraïment i enhorabona per un producte que ens sorprèn cada any amb perspectives i personatges nous que ens animen a endinsar-nos en cada reportatge.

Per la seva banda, l’editor des Diari, Josep Pons Fraga, va impressionar amb un text literari extret «d’un llibre escrit en tinta invisible» i en què el llargandaix d’Alaior protagonitzà una gesta on no hi faltà ni la ciutat de Parella, son Gall i son Pollastre, son Treufoc i son Vine Vine, el capità Barçola, el bisbe Gonyalons o el paborde Martí. També van participar en l’aventura el doctor Guàrdia, el doctor Comas i Mascaró Pasarius. I és que el llargandaix forma part de la fantasia i la innocència pròpia de la nostra infantesa, com ho fa l’alaiorenc Kenjiro Granados, autor de la portada. Pons Fraga destacà que aquesta publicació «és un repte editorial» on intervenen tots els departaments des Diari. «És una revista feta amb gust, amb visió periodística i amb tensió informativa», afegia. I acabava amb uns versos de Josep Sintes dedicats a l’amo de Son Bou.

L’autor de la portada Kenjiro Granados va explicar la seva obra. | Fotos: Katerina Pu

Per la seva banda, Kenjiro Granados va aprofitar l’acte per explicar «el repte» que li va suposar crear una portada amb la qual deixar de banda la seva empremta artística i retornar als traços i el llenguatge d’un nen per «fer un viatge a la màgia que sentia de petit».

El director des Diari, Josep Bagur, va agrair a tothom qui ha fet possible aquesta revista que, sens dubte, representa «un esforç, a vegades fem miracles». Redacció, maquetació, publicitat, impremta, col·laboradors i administració en són una bona representació d’aquest esforç col·lectiu. La va definir com «una revista polida on totes les pàgines transpiren simpatia i sentiment». I va concloure mencionant el conte gegant que es pot llegir en aquestes pàgines, els personatges del qual ens recorden a cadascú de nosaltres.

Tothom ho esperava. I el moment va arribar. El fabioler Lito Vinent va tornar a emocionar el públic amb la seva màgica melodia a ritme de tambor i fabiol.

L’acte va comptar també amb el lliurament d’un diploma a la guanyadora del concurs per il·lustrar el programa de festes i que enguany ha recaigut en Mariona Vinent Petrus.