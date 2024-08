Sant Climent también está preparado para comenzar a disfrutar de sus fiestas. La asociación vecinal de dicha comunidad presentó anoche el programa de actividades que acompañará la celebración, que vivirá sus días grandes el 17 y 18 de este mes, pero que en total ofrecerá una decena de jornadas «con una extensa oferta lúdica para todas las edades». Entre otras actividades, forman parte del programa como novedad una clase abierta de pintura, una sesión de observación de astros o una demostración de jocs d’estona.

Los detalles de dicho programa se dieron a conocer coincidiendo con el pregón ofrecido en el Pla de Sant Climent por Maria Villalonga. Una persona a la que en los últimos tiempos conocemos por su faceta como escritora, motivo por el cual el discurso con el que se dio el pistoletazo de salida a los actos festivos tuvo un marcado tono literario.

José Luis Pons Pons, el nuevo ‘santclimenter de s’any’. | Paqui Bagur

Un pregón que pronunció como si de un relato se tratara, con ella como protagonista pero en tercera persona. Una mirada a la vida en Sant Climent y que brilló en la primera parte del acto, durante el que Villalonga confesó, en relación a la protagonista de la historia, «ahora ya sabe qué estaba buscando, ya sabe qué tiene que hacer: escribir para llegar a conocerse, para entenderse, para sanar».

Ello dio paso a la parte final, ya en primera persona, en la que la pregonera, autora del libro de relatos «Geranis vermells», reconoció que «siempre me ha gustado leer, pero desde que comencé a juntar letras mi vida se ha convertido de nuevo en un verano largo y dulce. El amor por la lectura ha fluido de forma natural hacia la escritura, y los relatos que he escrito me han ayudado a sanar las heridas que vivir ha provocado».

Terminó reconociendo que «todos hemos hecho, hacemos y haremos pueblo, cada uno en la medida podemos y sabemos, para que el espíritu de Sant Climent perdure en el tiempo». A continuación, procedió a entonar, junto a varios acompañantes, la canción «Som de Sant Climent», escrita por un santclimenter como Adolf Sintes y con letra de Andreu Menorca.

El primer acto festivo se celebró en el Pla de Sant Climent. | Gemma Andreu

'Santclimenter de s’any'

Un toque festivo para una cita en la que se aprovechó también para desvelar la identidad del santclimenter de s’any 2024, un honor que recayó en José Luis Pons Pons. Una figura que la Associació de Veïns de Sant Climent ha querido premiar como reconocimiento a una trayectoria de años de colaboración desinteresada con la entidad, «pero también con la Iglesia y con cualquier persona que necesite una mano de ayuda», tal y como se recuerda en el programa de fiestas.