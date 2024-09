Es Freginal respira ambient de Gràcia amb les activitats i tallers que s’hi celebren cada dia. Ahir es va organitzar un taller d’Espai Familiar per estampar i pintar camisetes i ventalls i per aprendre a fer guindoles, cavallets i pompons.

També, el Grup de Cavallers de Maó va mostrar com es prepara i vesteix un cavall per sortir a la qualcada. Avui capvespre, també as Freginal es farà una demostració del joc maonès, que s’ha recuperat en els darrers anys.

El Grup de cavallers de Maó va mostrar ahir com es vesteix un cavall. | GEMMA ANDREU

El Mercat des Claustre va mostrar ahir com es fan les receptes dolces de la cuina festiva i avui serà el torn de les salades.