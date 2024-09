Imatges que els usuaris de xarxes socials i serveis de missatgeria poden agregar a les seves publicacions per expressar emocions, posar en context o simplement fer les seves interaccions més divertides i visuals. Aquesta és la definició de l’sticker, una moda a la qual aquest estiu es va apuntar el departament d’Economia i Serveis Generals del Consell insular amb la creació d’una desena d’elements Made in Menorca. Una acció la intenció de la qual era donar visibilitat als costums, frases i tradicions de l’Illa durant les converses quotidianes.

I el resultat ha estat tan satisfactori que l’administració insular acaba de donar a conèixer una altra dotzena de stickers, que ja estan disponibles per ser descarregats a través del web del Consell. «La veritat és que ho vam fer amb tota la il·lusió del món i la gent va respondre molt bé. És més, va superar les nostres expectatives. Va ser una allau de comentaris positius molt agradables», reconeix la consellera de l’àrea responsable, María Antonia Taltavull, qui afegeix que, a més de per whatsApp, en xarxes socials també hi va haver moltes interaccions, amb rècord de ‘likes’ en publicacions.

Des del departament que dirigeix s’encarreguen de pensar expressions típiques «que són un símbol del menorquí» per confeccionar una llista. «És important que els joves tinguin en compte aquestes frases, i la iniciativa té com a objectiu acostar als més petits i adolescents aquestes expressions, i no hi ha millor lloc que el WhatsApp, que és l’aplicació que més utilitzen per comunicar-se actualment. D’aquesta manera intentem que no caiguin en desús i puguin utilitzar-les en el seu dia a dia», afegeix la consellera.

«És tard i vol ploure», «Va gruixat» o «Idò?» són algunes de les frases seleccionades per a la nova entrega d’una iniciativa que segons apunten des del Consell tindrà continuació. Un treball que és el resultat d’un equip creatiu del qual és membre l’il·lustrador Andreu Robert. Ell ha estat l’encarregat del disseny per al qual ha buscat «un to amè, molt visual, amb una tipografia que no sigui professional, sinó handmade». Així posa el seu gra d’arena a difondre «un tipus de comunicació que m’encanta, i el que més em sorprèn d’ella és que la utilitzen persones de totes les edats, i això és molt positiu», afegeix. En la web del Consell es pot seguir pas a pas el procés per a descarregar i utilitzar els stickers en el telèfon mòbil.