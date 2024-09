Si l’any passat ja es va assolir un rècord de músics participants en el recorregut de Va Gros per Maó per obrir les festes de Gràcia, el d’ahir ha tornat a batre totes les expectatives.

Aquest moviment popular s’està estenent a un ritme frenètic i el que fa catorze anys es va iniciar amb a penes tres guitarres, avui s’ha tornat una banda immensa que aglutina una quinzena d’instruments de vent, entre clarinets, trombons, trompetes i saxofons; als quals es van sumar una vintena de guitarres. En total, uns 40 músics que ahir van acompanyar a més de tres-centes veus cantant a l’uníson pel tradicional recorregut del grup Va Gros. «No ho sabem mai cent per cent perquè sempre hi ha algun que té feina i després acaba no poguent venir, però sí és una xifra aproximada», explica el director musical de la banda maonesa, Jordi Cardona Taltavull.

Fotos: Katerina Pu

Fidel a la tradició

Aquest camí, com sempre, va començar al Bar Infanta, on es va posar la primera llavor del projecte l’any 2010 i on s’acostuma a cantar tots junts cada dimecres de juliol i agost al fosquet. Així doncs, abans-d’ahir es va celebrar el darrer dimecres de cantades.

La concentració de cada vegada més gent a aquest local icònic del carrer Infanta ha acabat obligant als músics del Va Gros a traslladar els seus assajos a l’Orfeó Maonès, una entitat que ofereix un espai més ample que el bufó bar Infanta. Si bé Jordi Cardona (1989) té més o menys controlats als músics, amb els cantants li resulta completament impossible conèixer a tots. Això sí, els identifica gràcies a la ja característica camiseta groga del Va Gros, que enguany ha venut les cent unitats que van encomanar els interessats i que van adquirir a preu de cost, ja que el Va Gros no té cap ànim de lucre.

El repertori de cançons d’enguany ha estat marcat per la introducció de les cançons populars «La festa dels pobres», «Popurri de parranders» i «Popurri de pinyer de pinyol», la ‘perla’ d’aquest 2024 en ajuntar a diferents generacions que han viscut aquesta cançó. I les noves ja la van començar a viure ahir.