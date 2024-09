La Banda de Música de Maó ha preparat amb música el caliu del pregó. Composta per 60 músics d’arreu de Menorca, i també amb convidats de fora de l’illa, ha celebrat el seu tradicional concert de les Festes de Gràcia, encetant així la seva participació en els dies grans de Maó.

A mesura que la plaça Constitució s'anava omplint de gent per veure el pregó, l’agrupació musical ha interpretat peces molt diverses. Han tocat des de cançons més modernes com «Abba Gold» fins a cançons menorquines com «L’Amo de Son Carabassa», passant per pasdobles com «Amparito Roca». La principal novetat, però, ha estat el retorn al repertori de «Maó en festes», una cançó que feia molts anys que la banda de la ciutat no tocava.

«Aquest concert sempre es viu amb molta il·lusió, sobretot la gent que està a la plaça», ha explicat la directora de la banda, Marina Viedma. A més, en acabar Manolo Bonet el pregó i, després del municipal, han interpretat un emocionant «Es Mahón». Amb els focs artificials, han posat fi al seu concert amb cançons tradicionals de les festes.