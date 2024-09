«Just sembla que era ahir que em disposava a llegir les lletres d’aquest pregó», iniciava Loli Reynés del discurs popular després del parlament de Manolo Bonet. La plaça Constitució era plena i, mitjançant gloses, els presents van sentir com es donava el tret de sortida a les Festes de Gràcia de 2024. Les tradicions, la bulla amb seny, la cura del medi ambient i la seguretat dels cavallers han estat els elements centrals d’un pregó que va traslladar a les ànimes presents l’emoció i sentiment d’encetar, de nou, les festes de Maó.

Tercer any encetant les festes

Amb «un record per es qui no hi són», ha donat inici a «ses millors festes del món», però no era la primera vegada que Reynés tenia l’honor de fer-ho. Es va estrenar el 2022, rellevant a Joan Sans Payeras, i erigint-se com la primera dona en fer-ho, també en entrar al cos de la Policia Local de Maó 35 anys enrere. A la glosa d’enguany es va voler fer notar el seny necessari per viure en plenitud les festes: «Per ser un poc més prudents i fer bulla amb precaució». Per això, segons va ressonar a la plaça Constitució, «esquivar fer més brutor», ha de ser la primera clau.

El pregó ja va fer referència als nous «recipients per tirar plàstics i cartró», una de les mesures més innovadores de l’Ajuntament per a les presents festes. Tanmateix, Reynés va recordar-se també dels anys dels gegants, que hores abans havien ballat a la mateixa plaça, i ja pensava en el seu centenari: «Tenim noranta aniversari d’en Tomeu i na Guida». D’igual manera, el medallista paralímpic menorquí Nil Riudavets també ha estat present als versos: «Lluita i declina, per açò és s’orgull de Maó». Finalment, amb una besada, la pregonera va desitjar, amb una plaça a vessar de gent, «que la Mare de Déu a tots mos doni prou gràcia».