No hi ha hagut jaleo del dia de les festes de la Mare de Déu de Gràcia per la pluja, però després de la insòlita entrega de les canyes a l'església de Santa Maria i la beguda a l'Ajuntament, l'aigua no ha caigut amb tanta força.

La gent esperava a la plaça Constitució, amb el paraigües, però després ja no ha continuat plovent. És així com l'Ajuntament ha decidit tirar les botes de vi, com es fa tradicionalment en haver acabat el jaleo, amb el 'Volem vi'. En total, han estat 250 les botes de vi que els diversos regidors de l'Ajuntament han tirat a la plaça, un vertader trofeu per als veïns que esperaven enmig. El llançament, però, s'ha fet sense la música, i més d'hora de l'horari habitual.