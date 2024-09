Una trentena de productors locals participaran en la setena edició de la Fira Arrels que enguany se celebrarà els pròxims dies 21 i 22 de setembre en el Recinte Firal des Mercadal, amb un format a l’aire lliure i especialment dirigit al públic familiar. La nova ubicació de la fira, en haver passat de Maó as Mercadal, ha obligat a refer el model de fira i també a una lleugera disminució dels participants al davallar de la quarantena.

L’esdeveniment anual dedicat al producte local i la gastronomia de l’Illa permetrà als visitants passejar entre els estands per degustar i comprar embotits, verdures, formatges, carn, bolets, rebosteria, vi, cervesa, oli, mel, entre altres articles. Completaran l’oferta menorquina productes mallorquins que vindran representats per la Direcció General de Qualitat Agroalimentària i producte local del Govern balear.

Els alumnes de l’escola restaurant de Ca n’Aguedet també tindran el seu protagonisme durant la Fira, en gestionar una àrea de restauració en què els assistents podran adquirir begudes i tastar la proposta gastronòmica dels referits alumnes.

Tallers i tastos

L’Aula de Cuina de la fira acollirà tot un ventall de demostracions de cuina, tallers gastronòmics i tastos guiats. Així, el dissabte dia 21 a partir de les 16.30 hores, hi haurà demostracions de cuina en directe a càrrec del cuiner Miquel Calent (Restaurants Es Chic, Migjorn i Can Calent, Campos, Mallorca), José María Borrás i Irene Gordillo (Agroturisme Santa Mariana, Alaior), Diego i Raül (Restaurant Miramar, Ciutadella) i Pau Sintes i Ruth Ortiz (Restaurant Cristine Bedfor, Maó).

A més, durant el matí de dissabte tindrà lloc l’entrega dels premis gastronòmics de l’Associació de Periodistes i Escriptors Gastronòmics de Balears, i un tast de formatges i cerveses a càrrec de la DOP Mahón Menorca i els mestres cervesers de Grahame Pearce.

Per altra banda, diumenge dia 22, per l’Aula de Cuina hi passaran el cuiner Dani Poleo (Bonita Menorca – Celler Binifadet) i Catalina Pons i Tomeu Cañellas, xefs convidats de Bunyola que oferiran un taller d’arròs de carboner. Amés, tindrà lloc un tast guiat de vins a càrrec de Vi Menorca i una degustació guiada de productes ecològics de les finques del programa Custòdia Agrària a càrrec del GOB.

El públic familiar podrà gaudir de l’espai de Sa Cooperativa del Camp, donat que el dissabte d’11 a 14 hores hi haurà una demostració de feines del camp per aprendre com productors i artesans elaboren els seus productes amb matèries primeres. El capvespre, tindrà lloc un taller per a fillets i filletes per aprendre a sembrar i cuidar productes d’hort d’hivern.

La música també estarà present a la fira amb les actuacions el dissabte, a les 21 hores, del grup menorquí Entonats i el diumenge, a les 15 hores, de na Joana Pons i ses guitarres.

El president del Consell insular Adolfo Vilafranca, la consellera d’Economia María Antonia Taltavull, el batle des Mercadal Joan Palliser i del director de la fira, Pep Palau han subratllat aquest dimarts a la presentació de la nova edició la importància de la fira per donar visibilitat al producte local a més de reafirmar el suport als productors i cuiners locals.