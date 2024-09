Centenars de persones van pujar ahir dalt el Toro per poder gaudir de la segona jornada de les festes de Sant Nicolau, que va comptar amb una qualcada formada per 45 cavalls. L’ermita de la Mare de Déu del Toro va acollir la celebració de la missa de caixers, presidida pel bisbe Gerard Villalonga.

La Comissió de Festes de Sant Nicolau va veure complides les seves expectatives d’un cap de setmana de bon temps, després de la cancel·lació per les pluges pocs dies abans dels actes del diumenge de festes de la Mare de Déu de Gràcia.

El jaleo va comptar amb una qualcada formada per 45 cavalls. | KATERINA PU

Es van lliurar les banderes de les qualcades de cada poble als caixers fadrins. | KATERINA PU

Al voltant de les nou del matí la fabiolera Roser Vinent Seguí va començar el replec de cavallers i caixers de la qualcada, amb el posteriorment lliurament als caixers fadrins de les banderes de les qualcades de cada poble de l’Illa a la placeta de l’Església i l’inici de la bella estampa de la pujada cap al Toro de la prop de cinquantena de cavallers i caixers. Entre aquests hi havia la caixera fadrina de Maó, Lidia Naharro Olives, que una setmana abans va viure entre llàgrimes la suspensió del segon jaleo de Gràcia.

Aigua-ros i panellets

Durant la missa de caixers es va procedir al repartiment del tradicional aigua-ros entre els membres de la qualcada i els assistents a l’acte religiós, mentre que a la sortida una vegada finalitzat aquest es van lliurar també els panellets de Sant Nicolau.

L’ermita de la Mare de Déu del Toro va acollir la celebració de la missa de caixers, presidida pel bisbe Gerard Villalonga. | KATERINA PU

El Crist redemptor va ser testimoni, un any més, del jaleo protagonitzat pels cavallers i cavalleres a l’esplanada de dalt el Toro que va estar amenitzat per la Banda de Música des Mercadal. Després de més de dues hores de jaleo, la festa va continuar amb la beguda per als caixers i cavallers a sa Posada del Toro i la posterior baixada as Mercadal per a la recollida de banderes, el comiat al caixer capellà Joan Camps i el darrer toc de fabiol a la placeta de l’Església.

La música de Xalandrí, primer, i del grup Huracán, més tard, van cloure el vespre la festa de Sant Nicolau.