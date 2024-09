Arròs melós de pop amb ceba; cruixent de confit d’ànec amb espècies orientals, panses i ‘chutney’ de mango; caldereta de mol·luscs del port de Maó; o llom de vedella amb verdures i foie amb salsa de formatge de Menorca. Aquestes són només algunes de les propostes que, des d’avui i fins al 6 de setembre, es podran assaborir en la quinzena Mostra de Cuina Menorquina, que compta enguany amb la participació de fins a trenta-quatre restaurants de tots els municipis de l’Illa.

Durant disset dies, establiments d’arreu de Menorca participen en aquesta iniciativa ben consolidada de l’associació Restauració Menorca, que pretén atracar la gastronomia illenca al públic, tant local com forà, just al final de l’estiu, com una fórmula, també, d’allargar la temporada.

Dos menús i diversitat de plats

Com és habitual, la Mostra ofereix l’oportunitat de gaudir d’un o dos menús en cada restaurant. Per una banda, hi ha el Menú Mostra, sempre amb un preu de 25 euros (beguda a part) a tots els establiments que l’ofereixen, i el Menú Gastronòmic, amb llibertat total per part del xef, i que pot oscil·lar entre els 28 i els 120 euros per persona (begudes no incloses). Totes les propostes es poden consultar a la pàgina web mostradecuinamenorquina.com

Com apuntava ahir el president de Restauració Menorca, José Bosch, no tots els restaurants presenten els dos menús i opten només per un o l’altre. Ho explicava després d’haver presentat a Maó, a La Cantina de Hauser & Wirth de l’Illa del Rei, aquesta cita anual que, cada vegada més, atreu l’interès, no només dels menorquins i dels visitants que hi ha a Menorca, sinó que motiva viatges des d’indrets com Mallorca, per a conèixer i gaudir de la riquesa gastronòmica insular.

La presentació va comptar amb la presència del director de CAEB Menorca, Enric Casas, del director general de l’AgenciaCom, Antoni Martorell, el president de la Federació Empresarial de Restauració de Balears, Alfonso Robledo, el batle de Maó, Héctor Pons, així com representants de les empreses patrocinadores i col·laboradores, com «Es Diari».

La Mostra es va presentar ahir, a la galeria Hauser & Wirth del port de Maó.

Bosch ha destacat que la Mostra és una oportunitat per tastar plats elaborats per cuiners reconeguts, els quals aposten decididament pel producte local.

De fet, una demostració de l’èxit d’aquest esdeveniment és que «molts restaurants repeteixen cada any», fet que l’ha convertit «no en un referent de Menorca, sinó de Balears».

Quant a la participació, Bosch valora positivament que hi hagi restaurants de tots els municipis i també de diverses urbanitzacions, fet que enriqueix i ofereix una gran varietat de propostes i alternatives als clients.

Reptes de futur

Una vegada «consolidada» la projecció balear de la Mostra de Cuina Menorquina, el repte que es fixa l’organització per a pròximes edicions és Barcelona, amb l’esperança d’atreure també clients des de Catalunya.