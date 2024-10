El 1999 va néixer a Ciutadella l’Escola Eqüestre Menorquina, un centre enfocat en el cavall autòcton, que s’ha consolidat com un dels referents del sector. És gràcies a la feina i a la difusió que han fet de la raça, tant a l’Illa, com en l’àmbit nacional i internacional. Ara, que han passat 25 anys, l’entitat vol celebrar l’efemèride amb una festa, avui vespre a les seves instal·lacions de Binisebani, reunint una quarantena d’exemplars sobre la pista, amb actuacions musicals i balls tradicionals.

L’Escola Eqüestre Menorquina té el seu origen en els Amics de Binisebani, que oferien espectacles des dels anys 80. Aquella inciativa va anar creixent, fins que va sorgir la idea de formar un centre formatiu, per a genets i cavalls, centrat especialment en la doma menorquina, i també en la clàssica. Així ho recorda el seu impulsor, Siscu Marquès, qui des de llavors manté viva, juntament amb la seva dona, Esperança Pascual, els seus tres fills, Ana, Carina i Siscu, i les seves parelles, una passió pels cavalls que li arriba per tradició familiar. «A casa teníem cavallers de Sant Joan, ho era mon pare i ho vivíem des de petits, sempre rodejats de cavalls, i és el mateix que han viscut els meus fills, que també s’han enganxat».

Trajectòria

«Vam inaugurar l’escola amb un espectacle anual, amb alumnes nostres, i alternàvem amb membres d’altres clubs de Menorca», que hi participaven.

És un centre formatiu, per a genets i cavalls, centrat especialment en la doma menorquina, i també en la clàssica.

Al principi, «teníem vint-i-vuit cavalls, ara són més de cinquanta», diu Marquès, per explicar com ha crescut «una escola que és l’única, oficialment, a Menorca». I entre el mig centenar de cavalls que tenen, n’hi ha que reben ensenyament, per a l’escola i per a les festes patronals, i n’hi ha de pupil·latge, que cuiden per als seus propietaris.

Tot i que els darrers anys hi ha hagut una davallada en les sortides a l’exterior, al llarg del darrer quart de segle «hem fet 137 viatges, a Mallorca, Barcelona, Madrid, Valladolid, Salamanca». I més enllà, a Itàlia, Holanda, França o el Marroc, segurament el viatge més llarg que han fet.

Aquests desplaçaments han servit per donar al cavall menorquí una projecció que, de qualque manera, ajuda en l’evolució de la raça. Però «avui en dia és més difícil vendre cavalls a fora, ara et demanen proves veterinàries, radiografies, i hi ha el transport». És un fre que, considera l’instructor eqüestre, podrien ajudar a combatre les institucions. «Els centres hípics no tenim cap mena d’ajuda», lamenta Marquès, qui per altra banda, ha vist frustrat un projecte de pista coberta. «Va costar vuit anys, vam aconseguir la declaració d’interès general, però després hi va haver dificultats amb l’Ajuntament, els preus es van disparar, i vam renunciar» a ampliar les instal·lacions.

Els cavalls i els genets de Binisebani han participat en multitud d'espectacles i exhibicions, com la de Deuerne Horse Event d'Holanda.

Sigui com sigui, a la finca es manté viva la passió pels cavalls, on continuen amb les classes de doma i preparen espectacles amb certa freqüència. Conegudes són les actuacions per Sant Antoni o el Dia de Balears, i els replecs santjoaners per a la gent gran.

La festa d’avui

El Grup Folklòric Arrels de Sant Joan encetarà la festa, a les 19.30 hores. Al cap d’una hora començarà l’espectacle, amb cavalls i genets de la casa i dels centres de Son Martorellet i Quadres Can Siquiat. En total seran deu nombres, amb alguna «sorpresa final». Presentarà l’acte Miquel Fullana i Àngels i Pau hi posaran la música. Acabaran amb música DJ.