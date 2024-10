L’Ajuntament de Maó va oferir ahir una sortida gratuïta amb el tren turístic als usuaris dels Serveis Socials municipals. Una cinquantena de persones de la Residència Geriàtrica Municipal, del Servei d’Atenció a Domicili i de la Creu Roja de Maó van participat en la iniciativa.

L’acció té l’objectiu de brindar una estona lúdica en comunitat a aquestes persones, a la vegada que visiten espais de Maó que no poden visitar la resta de l’any, per motius diversos, entre els quals figuren, per exemple, els seus problemes de mobilitat.