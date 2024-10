La comunitat salesiana de Ciutadella va celebrar aquest divendres l’acte institucional, per a commemorar els 125 anys de presència de la congregació al municipi de ponent. Esdeveniment que va comptar amb la presència de les autoritats municipals i insulars, així com representants de la Inspectoria Salesiana i la Federació d’Antics Alumnes Don Bosco.

A l’acte, al Teatre des Born, hi van ser el director de l’Obra Salesiana a Ciutadella, Jordi Clua; el vicari general de la Diòcesi de Menorca, Bosco Faner, en nom del bisbe, Gerard Villalonga, que era fora de l’Illa; i el batle de Ciutadella, Llorenç Ferrer, i el president del Consell, Adolfo Vilafranca, tots dos, també, exalumnes de Calós.

El president de la Unió d’Antics Alumnes Don Bosco, José Luis Faner, va donar la benvinguda i va pronunciar unes primeres paraules, per destacar una efemèride tan important. Tot seguit va tenir lloc la conferència institucional, a càrrec del periodista i editor d’«Es Diari», Josep Pons Fraga, el qual va oferir una mirada periodística de la tasca que, d’ençà del 26 d’octubre de 1899, realitza l’Obra Salesiana a Ciutadella.

Com a antic alumne que és, Pons Fraga va recordar figures destacades del col·legi, per exemple, professors com Isidro Rosell, Amalio Orío, Javier Carnicero o Javier Alzueta, entre altres.

La transmissió de valors, com l’amistat, l’alegria, el compromís, la lleialtat, l’educació, la disciplina i el sentit religiós cap als dos referents salesians, Don Bosco i Maria Auxiliadora, són les principals ensenyances que el periodista destacà de Cas Padres. També, de l’impuls del català de Menorca que es feia a l’escola, i que il·lustres com Francesc de Borja Moll destacaren en alguna ocasió. «Avui podem dir i afirmar, amb orgull legítim, que el Col·legi Salesià de Ciutadella és un exemple en l’ús curricular i l’ensenyament de i en la llengua pròpia, i que s’enorgulleix de comptar amb professors tan compromesos com l’actual director de l’escola, el poeta i escriptor Guillem Benejam».

En la seva intervenció, Pons Fraga destacà que la dels Salesians «és una gran història de servei a Ciutadella, a molts joves i a moltes famílies», gràcies al llegat que deixaren el sacerdot i pedagog Giovanni Melchiorre Bosco i el jove seminarista Federico Pareja Mesa. També es referí a un altre salesià, Gustavo Mas Mañé, per al qual, des de l’1 de juny de 1949, Ciutadella té pendent de complir l’acord de nomenar-lo com a Fill Il·lustre Adoptiu de la ciutat.

La vetllada va comptar amb les intervencions del batle i del president del Consell, els quals van agrair la tasca salesiana des de la seva pròpia experiència a la comunitat. Igualment, van dir unes paraules el president de la Federació d’Antics Alumnes, Joan Yebras, o el director titular de l’escola, Jordi Clua. A més, es va presentar l’audiovisual realitzat per Sergi Febrer, i hi va haver una interpretació musical de Joan Mesquida.

Alumnes

El matí, a Calós van celebrar l’efemèride amb un passacarrers titulat «Pau i alegria». Mig miler d’alumnes i els seus professors van fer un recorregut per Ciutadella, visitant l’Ajuntament o la Catedral, on els va rebre el vicari general, Bosco Faner.