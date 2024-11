Lithica celebra el seu trentè aniversari estrenant col·laboració amb la Fundació Catalunya La Pedrera, l’entitat que gestiona la Casa Milà, de Barcelona. Una aliança amb vocació de futur, que comença amb un concert a les Pedreres de s’Hostal, aquest dissabte, en el marc de l’exposició expandida d’«Art en Pedra», que es pot veure a l’edifici concebut per Gaudí.

En el programa d’activitats de la Fundació Lithica per aquest cap de setmana, hi ha la inauguració de dissabte (16.30 hores) del Jardí-Mirador dels Magraners, un espai que s’ha acabat de desenterrar de la runa i que passa a formar part del patrimoni paisatgístic de les pedreres.

'Art en Pedra' es pot veure a Barcelona. | FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA

Una hora més tard, a la Pedrera dels Tarongers es celebrarà l’obertura amb un còctel i, de la mà de la Fundació Catalunya La Pedrera, la cantant mallorquina Júlia Colom oferirà un concert.

Exposició expandida

Fins al 2 de febrer, La Pedrera acull «Art en Pedra», una exposició que reuneix una vuitantena d’obres d’escultors històrics com Hans Arp, Louise Bourgeois, Eduardo Chillida, Henry Moore o Jorge Oteiza. Peces que entren en diàleg amb l’edifici construït per Antoni Gaudí i amb les fotografies de les pedreres de Carrara d’Aglaia Konrad.

Aquests dies s'està acabant d'enllestir l'escala d'accés al nou Jardí dels Magraners. | JOSEP BAGUR GOMILA

En aquest context, La Pedrera obre fronteres amb aliances amb altres entitats de l’Estat: el Gran Teatre del Liceu, el Palau de la Música, la Fundació Mies van der Rohe, el Museu d’Arqueologia de Catalunya, l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) i la Fundació Lithica.

La directora general de la Fundació Catalunya La Pedrera, Marta Lacambra, explicava ahir a MENORCA• «Es Diari» que la col·laboració amb Lithica s’ha gestat aquest mateix estiu, durant una visita a Ciutadella, a «aquestes pedreres d’una bellesa tan absolutament increïble».

«Pensant amb la nostra exposició a La Pedrera» van veure com les Pedreres de s’Hostal encaixaven amb les idees que transcendeixen de la mostra que es pot visitar a la Ciutat Comtal. «Veure els graons tallats a mà per aconseguir peces de marès», deia Lacambra, permet relacionar-ho amb el procés creatiu de l’escultor i a la matèria primera que utilitza, que surt d’indrets com aquest, on «sobta veure fins a quin punt s’ha de treballar per trobar peces de pedra».

Amb l’exposició expandida s’ofereix una forma innovadora d’interacció amb el patrimoni, per a fomentar la preservació del patrimoni cultural i natural de Menorca, mitjançant les pedreres, una mena d’escultura en el paisatge, una intervenció a la natura que exalta la connexió entre l'art i la terra, sent una expressió d'identitat i un testimoni de la capacitat de transformació del patrimoni.

A partir d’aquí, la comunicació entre fundacions va ser fluida, acceptant Lithica la proposta de concert de La Pedrera. Així, conclou Lacambra, «ha estat tot molt fàcil, crec que no serà l’última col·laboració».

La inauguració del Jardí dels Magraners serà un acte obert al públic, però, per qüestions d’aforament, mitjançant invitació. Qui vulgui assistir ho ha de sol·licitar prèviament a Lithica.