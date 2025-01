Després d’hores de pluja, ha sortit el sol a Ciutadella i ha permès que la processó de Sant Antoni recorregués un any més els carrers de la ciutat per commemorar l’entrada de les tropes d’Alfons III, per incorporar el 1287 Menorca a la Corona d’Aragó. Ho ha fet, açò sí, sense cavalls, ja que el terra estava ben banyat i s’ha volgut evitar incidents.

La imatge del Sant, un cop acabada la Missa Solemne de Sant Antoni presidida pel bisbe Gerard Villalonga, ha sortit a les 12 del migdia de la Catedral per començar la processó. Llorenç Ferrer, per primera vegada com a batle de Ciutadella ha cedit el penó de Sant Antoni al regidor Miquel Fullana (PP), que juntament amb els altres representants municipals (Bernat Casasnovas del PSOE i Pere Fiol del PSM), que havien de fer de cavallers han sortit a peu, amb la resta d'autoritats civils i militars i la Banda de Música. Els regidors que havien de sortir a cavall han encapçalat, a peu, la comitiva | Fotos: Josep Bagur Gomila. La comitiva ha fet el tradicional recorregut que va de la plaça de la Catedral fins a la de Ses Palmeres, passant pels carrers del Roser, dels Dolors, del Santíssim, Portal i plaça d'Artrutx, i la Contramurada, on s'ha vist manco públic de l'habitual. Un cop a la plaça d'Alfons III, i enmig d'una gran expectació, Miquel Fullana ha entregat el penó al regidor Nicolás Blanco, que ha estat l'encarregat a les 12.34 hores de reproduir els Tres Tocs a la rajola marcada amb la Tau, que simbolitza l'entrada de les tropes cristianes a l'antiga Medina Menurka musulmana. Després de la comitiva ha reprès a marxa, i un cop entonat el «Te Deum», ha enfilat cap al carrer de Maó, per passar per la plaça Nova, Sant Antoni, Sant Josep, Sant Cristòfol, Sant Sebastià i de Cal Bisbe i acabar la processó entrant a la Catedral per la porta principal.