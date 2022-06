Se pot limitar s'accés

an Es Born i an Es Pla, a ses platges també es fa i altres zones en procés, p'ro a s'illa poden entrar es vehicles en excés i es vint-i-set mil més que tots es carnets que hi ha.





Sa mobilitat no va amb o sense dimissió i, si volem solució, mos ho podríem pensar: de conseller es pot posar tal volta es caixer senyor.