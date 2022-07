Ses coses així com van,

resulta un poc espantós, no hi ha metges consultors, ses operacions no es fan... Es covid torna esser ran i es motiu no és enganyós, que hi ha hagut molts de doctors que han fet es seu sant Joan.





Seguim sempre es catecisme que mos du as nostros fins, sa ministra ho té dedins "sa inflació no és un abisme, no afectarà es turisme" (però afecta es menorquins).