Envoltada de la mar,

Menorca ja no és lo que era, que voldríem tornar arrere per poder-ho gestionar? Mos ham sabut proclamar Reserva de Biosfera, emperò s'aigua aqüifera no la sabem reservar.





Si s'aigua mos discrimina, certament no ho pagaran es qui venen i se'n van ni es qui xucla de sa mina, ho pagarà qui hi viu ran: tota sa gent menorquina.