Aceras intransitables para peatones en Mahón

La pasada semana, concretamente el viernes, la Banda de Música de Mahón, ofreció en la plaza de la Conquista, «Una nit de cinema», interpretando seis bandas sonoras de películas...La formación musical dirigida por Miquel Llario, en esta ocasión formada por 65 músicos, fue todo un éxito…En argot taurino, la plaza estaba abarrotada de público. ¡Bien!

Pero, vatuadell cent llamps, coincidí con dos señoras, una ayudando a la otra para acceder a dicha plaza para asistir al citado concierto...Esta señora caminaba provista de un taca-taca, que entre las dos se las veían y se las deseaban para no tropezar y caerse, por culpa de los dichosos adoquines y las dos aceras; los peatones tienen que ir con mucho cuidado y no hablemos de una persona con silla de ruedas. ¡Mal!

Las dos accedieron a la plaza de la Conquista y pudieron deleitarse del concierto. ¡Bien!

El miércoles de la semana pasada, mi amigo F.B., caminando por la acera de los números pares, des carrer de Ses Moreras, tropezó y se cayó dándose en toda la cara, sobre estas jodidas y protegidas piedras que no están planas…Varias personas lo ayudaron, entre ellas dos policías municipales, que tomaron nota de la desafortunada caída...Cara ensangrentada, le tuvieron que dar varios puntos y a día de hoy nadie de Dalt la Sala, se ha puesto en contacto con el.

Lo curioso es que esta calle recientemente ha sufrido una obra donde se ha levantado el pavimento de la calzada, por cierto apreciado lector, obra totalmente innecesaria ya que estaba en perfectas condiciones.

El 12 de Marzo del presente año, en mi artículo comentaba: «La calle de Ses Moreres, de Mahón, estos días su pavimento está siendo sustituido por uno nuevo, cuya intención de los de Dalt la Sala, es nivelar con el de la cuesta de Sa Plaça y el cruce del Cos de Grácia con Ses Moreres, o sea, subirá unos centímetros para dejarlo a la misma altura... Siempre ha pecado de tener las aceras intransitables para los peatones, con numerosas caídas, pero como esta calle estaba cerrada al transito rodado, la gente caminaba por la calzada y no por aceras. Muchos ciudadanos, de todos los colores políticos, me han comentado que se trata de una obra innecesaria ya que dicho pavimento, insisto, estaba en perfectas condiciones, no así las dos aceras, que parece ser, según información fidedigna, las arreglaran más adelante...No hubiera sido mejor dar prioridad al arreglo de aceras y el nivelar la calzada ¿mas adelante o no hacer este gasto, a mi entender inútil?»

Por desgracia, a mi entender, los mandatarios de Dalt la Sala, están mas por la labor de proteger las dichosas piedras, que a los peatones que deambulan por calle de Ses Moreras, plaza de la Constitución (de la Parroquia) y calle Alfonso III...Me importa un carajo, si las piedras están protegidas, lo que me preocupa son las posibles caídas caminando por ellas.

José Barber Allés

Mochilero

