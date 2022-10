El adiós de Roger Federer y del Club Tenis OAR

En el diario Ultima Hora, de fecha 28 de Setiembre del año 2011, podíamos leer: “El Club Tennis Oar podría estar viviendo quizás sus últimos días de existencia si no se pone solución urgente a su eterno problema de espacio. El Obispado, propietario de sus instalaciones de la Contramurada y en las que se debe construir el anhelado parking subterráneo, ya ha mandado un ultimátum a la longeva entidad que preside Miriam Bosch y en el que invitan ya al club, «a marcharnos. Creen que ya ha llegado el momento de que salgamos de sus instalaciones y, mediante su abogado, nos piden que concretemos una fecha para nuestro desalojo», comentaba ayer con la voz entrecortada su mandataria a Ultima Hora Menorca.

Y es más, el próximo abandono de las pistas propiedad de la Diócesis e inauguradas el 1968 por Juan Antonio Samaranch, debe producirse «independientemente de si se inician o no las obras del parking, tarea que por lo que sabemos está también en punto muerto», dice Bosch, que puntualiza que mientras la orden «no llegue del Juzgado, no tenemos que movernos». Para el club, la única solución a su marcha de donde llevan jugando desde su nacimiento son las Pistas Municipales, que cuentan con cuatro superficies...”.

El diario «Menorca» de fecha 24 de Setiembre del presente año, once años después de lo publicado en el diario Última Hora, nos informaba que habían comenzado las obras de derribo de las pistas, vestuarios y la nave antiguamente destinada a un gimnasio. El terreno se convertirá en un aparcamiento con un centenar de plazas…

Vatuadell cent llamps, estoy recordando mis principios tenísticos en el Club Tenis Mahón, en los años 60, que pisé las pistas de tenis del Club Tenis OAR, para jugar un inter club amistoso, siguieron los diversos campeonatos de Menorca, Baleares, etcétera, así como en la categoría de veteranos...Recuerdo los encuentros culinarios después de los partidos, ganara quién ganara, el ambiente era de una gran camaradería...años después se edificó en unos terrenos de Calan Blanes, el club que existe en la actualidad, o sea, el Club Tenis Ciutadella.

Para mi, la desaparición del Club Tenis OAR, es una penosa y triste historia, que como muchos tenistas ciutadellencs, estos 54 años desde su inauguración, el año 1968, ha tenido muchos años de esplendor y por desgracia muchos de penurias, cuyas pistas hacia varios años estaban en desuso…una “historia para no dormir”, como el antiguo programa televisivo de Narciso Ibáñez Serrador... ¡Mal!

Otro adiós, no por mala gestión, si no por lesiones físicas, acompañadas de la edad de 41 años, es la retirada de las pistas del mundo mundial, de un verdadero señor, don Roger Federer, por muchos el mejor tenista de todos los tiempos...con permiso de Rafa Nadal, Novak Djokovic, actualmente... hace unos años los Connors, Borj, Sampras, Santana, Orantes, Ashe, pero será una pena no poder ver jugar al maestro Federer, cuyo tenis era como la mejor orquesta sinfónica. ¡Muy bien, por una retirada por la puerta grande como los toreros!

Apreciado lector, seguro que pensarás que no he mencionado al gran Rod Laver, efectivamente lo he dejado para el final para tener un buen sabor de boca; el rubio australiano de 84 años, que ganó el gran slam, o sea, los cuatro torneos Australia, Roland Garros, open Estados Unidos y Wimbledon, el mismo año, este tenista los ganó los años 1962 y 1969 ¡Muy bien! ...han pasado 53 años, sin que nadie lo haya repetido...si vivim coses veurem.

José Barber Allés

Mochilero

josebarberalles@gmail.com