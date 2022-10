El sondeo electoral redactado por el Instituto Balear de Estudios Sociales (IBES), bajo la dirección de Gonzalo Adán y Manuel Macián, marca el cambio de ciclo en la política balear.

Lo advirtieron, el miércoles en el Parlament, los portavoces de la oposición al señalar a la presidenta Armengol, en el último debate de Política General de esta legislatura, que «el tiempo de este Govern se acaba, se avecina el cambio». Hoy publicamos la intención de voto que detecta el IBES para el Parlament y, en la edición de mañana, la estimación de voto para los Consells.

En el ámbito autonómico, tres grandes conclusiones: la derecha balear está a un paso de conseguir la mayoría absoluta porque PP y Vox sumarían ahora más escaños que la izquierda para formar Govern; desaparece Ciudadanos; y el PI podría ser decisivo y decantar la balanza. Pero Proposta per les Illes, además de perder uno de los tres diputados con que cuenta hoy en Mallorca, carece de implantación para obtener representación en Menorca y las Pitïuses. Es el gran reto que se plantearon Jaume Font y Josep Melià, pero no alcanzaron este objetivo.

Parlament y consells



Como deduce el lector inteligente del análisis atento de los escaños y los porcentajes que aporta el IBES para la composición del futuro Parlament balear -formado por los diputados elegidos en las circunscripciones insulares: 33 en Mallorca, trece en Menorca, doce en Eivissa y uno en Formentera-, el estudio demoscópico sobre la intención de voto para los Consells configura mayorías políticas en cada isla.

Se abre el tiempo para la valoración de estos datos, que apuntan tendencias y cambios significativos, a siete meses para las municipales y autonómicas que se celebrarán el último domingo de mayo.

Los barones del PSOE muestran su incomodidad y creciente preocupación por las encuestas de ámbito nacional, que coinciden en la caída del voto socialista, la desaparición de Ciudadanos y el auge conjunto del Partido Popular y Vox. La formación de Santiago Abascal sigue sumando votos en Menorca pero no consigue representación, a diferencia de Eivissa, donde obtendría un diputado al Parlament.

Armengol incluida, los barones socialistas temen que pagarán ‘el pato’ en primera instancia, o sea, el último domingo de mayo, con el rechazo a las políticas contradictorias de Pedro Sánchez. El secretario general del PSOE ha descartado avanzar las generales con un ‘superdomingo’ electoral.

Joan Coll Bagur



El periodista de Ferreries Joan Coll Bagur, que se presenta en Twitter como «Un net d’en Feliç. Molt d’esquerres i molt culer» es el autor de los informes «El català al diari MENORCA» (2020) i «Anàlisi de l’ús del català al diari MENORCA», encargados por la Plataforma per la Llengua y pagados por el Consell de Menorca. Es también el jefe de informativos de Ràdio Sarrià, la emisora municipal de Sarrià de Ter, población de Girona donde, en los últimos comicios municipales, fueron elegidos diez concejales independentistas (ERC, CUP y JxC), dos del PSC y uno de Cs.

Joan Coll también redactó el estudio «Anàlisi del diari MENORCA i el seu entorn comunicatiu escrit», con el que obtuvo, en julio de 2020, el grado en Comunicació Cultural a la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona. Concluye con la necesidad de crear un medio de comunicación escrito en catalán en Menorca.

Y mientras IB3 no ha logrado aún cubrir la plaza de delegado en Menorca -vacante desde mayo-, la periodista mallorquina Margalida Solivellas se jubila después de 36 años al frente de TV3 en Balears. Afirma que «hemos tenido la suerte de vivir los mejores años del periodismo» y pronostica que «el futuro contará con otro periodismo, diferente, y me duele que las expectativas no sean esperanzadoras».

Ángeles Durán



La periodista y doctora en Comunicación Ángeles Durán Mañes, profesora universitaria en el Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (CESAG) de Palma y presidenta de la Associació de Periodistes de les Illes Balears (APIB), cuyo lema es «Sense periodisme no hi ha democràcia», pasa este fin de semana en Menorca.

Colaboradora de «Es Diari», la profesora Durán es una persona inquieta y con iniciativa que en noviembre del año pasado trajo a Menorca al periodista y escritor Alex Grijelmo, subdirector de «El País», que disertó en Maó sobre los cambios léxicos más significativos en el periodismo español, desde la Transición al siglo XXI.

La presidenta de la APIB quiere contar con la participación de alumnos menorquines en el concurso escolar de redación que organiza la asociación. Para ello movilizará a los centros docentes de la Isla.

La División Azul

«Prietas las filas», es el último trabajo del investigador Juan Negreira, autor de «Menorca 1936». Explica la participación de mallorquines, menorquines e ibicencos en la División Azul. El lunes 17 será presentado en el Ateneo de Maó y el martes 18 en el Casino 17 de Gener de Ciutadella.