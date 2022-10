Dejadez con el monumento a Augusto Miranda Godoy

El pasado 4 del presente recibo por whatsapp unas fotos y comentario de mi amigo J.H., de la Plaza de la Miranda de Mahón, quejándose del abandono que sufre el monumento del insigne Almirante Augusto Miranda Godoy...El es una persona que diariamente recorre muchos lugares del municipio mahonés, siendo un proveedor mochilero para muchos de mis artículos sabáticos...J. agradezco tu colaboración, en nombre mío y de Menorca.«EsDiari»

Recuerdo que el día 6 de Julio del año 2019, ya publiqué un artículo, que hacía referencia a dicho abandono, el cual reproduzco una parte del mismo, relacionado con lo que me comenta mi amigo J. ya que como hemos dicho siempre, las palabras se las lleva el viento, pero los escritos no:

“Uno de los miradores mas concurridos, de Mahón, en cualquier día del año suele ser el de la Plaza Miranda, ya que las vistas panorámicas al puerto son espectaculares. Está dedicada al Almirante Augusto Miranda Godoy, que fue Ministro de Marina e impulsor de la Estación Naval de Mahón.

Recibo un wassap, de A.O. compañero colaborador de «Es Diari» que me comenta la dejadez que sufre el entorno de dicha plaza, que el monumento con el busto del Almirante, está camuflado entre las ramas y hojas de los arboles vecinos...me recomienda un paseo moxilero para que lo vea con mis propios ojos, que podrá servir para un artículo mío de los sábados...Anam per feina, paseo pertinente a la Plaza Miranda, efectivamente el monumento estaba camuflado entre arbustos, como si fuera el escenario de una película de <<Indiana Jones>>. Dicho monumento lleva un par de inscripciones, una en perfecto estado para su lectura y la otra se sobre entiende ya que muchas de sus palabras son ilegibles a duras penas: <<el año 1927 el Ajuntament inaugura este monumento a la memoria del Almirante...trasladado el 1963, al Parc Rochina, recupera hoy su emplazamiento en esta plaza. Mahón Febrero 1994...la reconstrucción de este monumento ha estado patrocinada por <<El Caserio>> Vatuadell cent llamps, recomiendo a los responsables de Dalt la Sala, restauren esta placa para que sea perfectamente legible, recordando a la empresa que patrocinó la restauración del monumento.

La situación actual, me parece la menos adecuada, ya que está mirando al edificio sindical, no en el centro de la plaza que sería lo más idóneo, no en un costado.

Hace años mi amiga Margarita Caules, en uno de sus artículos se refería al monumento del Almirante, con estas palabras: “He tenido la oportunidad de verla mirando hacia la Estación Naval, para mí, la más certera no en vano, fue parte importante. La giraron, se la llevaron a la cuesta de na Gilda, a un almacén o vertedero de trastos y de nuevo donde se pensó y recordar aquell gran homo”. (sic)

Entiendo que sea complicado en cambiar la ubicación actual del monumento, pero estoy totalmente de acuerdo con Margarita Caules, que el Almirante Miranda debería estar mirando hacia la Estación Naval de Mahón, por ser un marino ilustre...no creo que fuera un sindicalista, que es la imagen que ve actualmente, perdón vería, ya que los arboles no se lo permiten...Espero que el regidor responsable de la cosa, tome las medidas oportunas para un talado general de los arboles y ordene reparar el muro del parterre del monumento.”

El pasado lunes, por prescripción mochilera, fuimos a dar una vuelta por dicha plaza...Habiendo pasado mas de tres años de mi artículo, todo seguía igual de abandonado, vegetación arbolera cubriendo la parte superior del monumento del Almirante, las placas/inscripciones sin haber sido restauradas, la que recuerda el patrocino de restauración en el año 1994, del desaparecido “El Caserio”, o sea, sa formatgera por cuyo nombre era popularmente conocido ¡Mal!... Su ubicación sería la que tuvo siempre, mirando a la Estación Naval de Mahón, complicado pero “querer es poder”...Las barandillas de bajadas/subidas al puerto, una verdadera chapuza, ya que la parte superior, o sea, donde nos agarramos, de acero inoxidable, pero los soportes verticales de hierro y están totalmente oxidados. ¡Mal! Falta de mantenimiento de las zonas ajardinadas. ¡Mal!

Pasamos por el interior de la plaza des Mercat y en el bar Tabaris, pudimos comprobar que en varias de sus jardineras tienen instalados unos ceniceros para que los fumadores, por supuesto en la terraza, depositen las collinas. ¡Bien!

José Barber Allés

Mochilero