El portavoz de El PI en el Parlament, Josep Melià, que encabezará la candidatura de esta formación al Parlament -por Mallorca- en las autonómicas de mayo del 2023 manifestó tanta sorpresa como extrañeza al conocer el desmarque de Independents per Es Castell (IPEC) de El PI para las municipales.

Durante este mandato El PI cuenta en Menorca con dos concejales: Florencio Conde en Es Castell y Sino Carretero, el exalcalde del PSOE, en Sant Lluís. Conde, que fue presidente de El PI en Menorca, encabezará la lista de IPEC, pero sin El PI, al Ayuntamiento de Es Castell en mayo. La exconcejal Irene Coll Florit está al frente de los Independents des Castell.

Durante este mandato, quien fue portero del Español forma parte de la oposición municipal, junto con el PP, pero en los dos anteriores, del 2011 al 2015 y del 2015 al 2019, ejerció como primer teniente de alcalde con el hoy diputado autonómico y entonces alcalde Lluís Camps.

La dirección del PP-Menorca, que avala a los alcaldes José Luis Benejam y Antonia Camps para que repitan en mayo con el objetivo de conseguir la reelección, aún no ha designado oficialmente a los ‘número 1’ de las municipales. En Es Castell se desconoce si será Lluís Camps, que aspira a una segunda legislatura en el Parlament, o bien el concejal Jaume Fedelich Carretero.

En caso de que, al final, el designado sea Camps, se abriría la opción de un tercer mandato municipal del PP en Es Castell con el IPEC, pero sin El PI. Todo está ahora por escribir.

Naturalmente, la alcaldesa Joana Escandell Salom aspirará a la reelección por el PSOE, al igual que Héctor Pons en Maó, Carol Marquès en Sant Lluís, y también el decano de los alcaldes menorquines en Es Mercadal. Pero Xisco Ametller ya ha solicitado a la secretaria general del PSOE-Menorca y presidenta del Consell, Susana Mora, que gestione su relevo.

El futuro del PI

El compromiso de Sino Carretero con El PI se basaba en una antigua relación personal con Jaume Font, quien renunció a la presidencia de la formación y al acta de diputado. Carretero no está ni se espera para mayo del 2023, al menos con El PI.

En este escenario, el vicepresidente de El PI por Menorca, Antoni Bosch, pillado con el pie cambiado, afirma que «estamos haciendo contactos para confeccionar listas», pero se sincera al admitir las dificultades. «La intención es presentarnos, quizá no en todos los municipios, pero sí en la mayoría», manifiesta. Alude a listas propias e incluso no descarta «posibles coaliciones». Pero, ¿con quién?, porque sin implantación y sin afiliados es muy difícil, por no decir imposible, cerrar las candidaturas.

El presente y el futuro de El PI-Menorca está hoy en manos de Pedro Massa, Pau Lluch, Joan Forcada y Antoni Bosch.

Más incógnitas



Tampoco se aclara la situación en Ciudadanos-Menorca, inmerso en un sinvivir al tener dos almas, que no son gemelas: en Ciutadella quienes proceden de UPCM y se integraron en el partido naranja, hoy en fase de caída libre y cuya intención de voto, según las encuestas, incluso la del CIS, no les garantiza representación. Y en Maó, Jesús Méndez, diputado al Parlament; y Eugenio Ayuso, al Consell. Pero cada uno va por libre.

Méndez ya sabe que no repetirá, y Ayuso sería el candidato al Parlament. ¿Y al Consell? No hay respuesta. Todo es posible, incluso que UPCM haga un ‘El PI-Es Castell’ en Ciutadella, acabe desmarcándose de Ciudadanos y decida concurrir a las elecciones recuperando la marca UPCM, creada de Joan Triay, al igual que Florencio Conde hará con IPEC en Es Castell. En el PSM-Ciutadella, a espera de la decisión oficial, se confirma la candidatura a la alcaldía de la concejal de Medio Ambiente y Disciplina Gubernativa, María Jesús Bagur.

Y movimientos en Vox-Menorca: el abogado y presbítero secularizado Xisco Cardona Vidal, residente en Palma, asume la coordinación en la Isla, tras la dimisión que el viernes presentó Antoni Camps.

Consellers que se van



Quedan aún muchas cuestiones por resolver. Por ejemplo, ¿qué consellers del tripartito equipo de gobierno de Susana Mora repetirán al Consell en mayo?

Porque Cristina Gómez se quiere marchar al Parlament, al encabezar la candidatura de Podemos. Y Miquel Àngel Maria también aspira a incorporarse al Parlament, aunque ocupa el tercer puesto, después de la alcaldesa de Ciutadella, Joana Gomila, que cierra su mandato municipal, pero no regresa al Institut Maria Àngels Cardona.

El conseller de Economía y Territorio, Josep Pastrana ya ha comunicado a Mora que no tiene ganas de continuar; a diferencia de Bárbara Torrent, que está muy dispuesta. Y Noemí Gomila, como siempre, a disposición del partido. En Més Josep Juaneda asume el reto de mejorar los resultados del 2019 y Montse Morlà intenta cuadrar plazos, obras y presupuestos.