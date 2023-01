Tiempos de faros y barreras

Desde mi infancia siempre me han impresionado los faros costeros, me viene a la memoria cuando mi abuelo en Gori de s´apisonadora, por cuyo apodo era conocido por trabajar en el Ministerio de Obras Públicas, siendo el conductor de la apisonadora que además del camión transportaba a sus compañeros de trabajo, llamados «peones camineros»... le encantaba, organizar algún domingo, excursiones familiares, y sus lugares preferidos solían ser algunos de los faros de nuestra Isla. Tenía una gran relación con los fareros de aquellos tiempos… En una de esas excursiones tuve el placer de acompañarle y quedarme impresionado, cuando subimos, mi abuelo, mi padre y un servidor, a lo más alto del faro de Favaritx...vatuadell cent llamps, me enamoré de aquellos gigantes que guiaban con sus peculiares iluminaciones a los navegantes nocturnos… Cuando vivíamos en Punta Prima, teníamos enfrente de nuestro hogar el faro de la Isla del Aire, que de vez en cuando no se encendía por la noche, en aquellos tiempos el farero ya no habitaba en ellos y funcionaban automáticamente, por lo cual llamaba por teléfono para alertar a los responsables pertinentes.

Mi apreciado amigo Pedro Luis Mercadal Mercadal, q.e.p.d., cuya profesión era arquitecto, y a su vez unos de los tres únicos que en aquel momento tenía nuestra ciudad de Mahón que también ya han fallecido, Jaime Villalonga y Mateo Segui… Pedro Luis, era muy aficionado al deporte del tenis y a la pintura y en los años 80 hizo una exposición de sus acuarelas con el único tema sobre los faros de nuestra Isla; recuerdo que antes de inaugurarla, me los enseñó y lo convencí para que me reservara el que conservo un un lugar privilegiado del comedor de mi hogar...el Faro de la Isla del Aire.

Apreciado lector/a, pensarás que estoy relatando un cuento Navideño, pero no, ya que otro gran amigo mío es hijo de farero, y se trata de Juanito «Zaca» colaborador/empleado del Diari-MENORCA, que siempre me ha encantado cuando habla de su juventud viviendo en los faro.

Recientemente, los responsables de este medio de comunicación insular, me han entregado un Faro que simboliza «Es Diari», cuyo grabado dice: «En agraïment a la seva col.laboració. Compromís i dedicació al Diari MENORCA»… El artista diseñador de la escultura de los faros des Diari, es mi amigo Zaca… Queridos lectores, no sabéis con qué orgullo puedo decir que esos dos faros, una acuarela y una figura, están en mi poder y son de dos grandes amigos míos. ¡Bien!

Y como colofón a este escrito y para finalizar el año 2022, voy a publicar un correo electrónico que he recibido hace unos días, de una persona que quiere quedar en el anonimato, por supuesto apreciado lector/a, que quedará entre ella y un servidor...puedo aclarar que se trata de persona femenina, residente de Mahón y nacida fuera de la Isla...dicho y hecho: «Bon dia senyor José, com pot imaginar no vull que se sàpiga el meu nom.

Totes aquestes fotos tenen un dia de difèrencia, són d'aquest cap de setmana.

Hi ha valles per tot Mô que queden ja integrades tot l’any, la majoria com a "horrible" decoració urbana.

Envio un altre correu amb més fotos on surt el batle i la valla darrera...

Moltes gràcies per la seva bona feina.

Enhorabona. Salutacions….»

Quiero aclarar que su «emilio» es de fecha del lunes 19 del presente mes de diciembre y por supuesto me he recorrido buena parte de nuestra ciudad, no para comprobar lo que dice, ya que las fotos pueden ser notariales, si no por recomendación de mis queridos sanitarios/as...otro acto incívico es la cantidad de colillas que vemos en las aceras, calzadas y plazas. ¡Mal!

Recomendación a los responsables de Dalt la Sala, con el tema de las vallas, retírenlas cuando ya no tienen ningún sentido, al almacén municipal donde estás ubicadas y a las empresas «recomendarles» también sean retiradas de la vía pública. ¡Mal!







Los faros embellecen el paisaje de Menorca y como dice ??? las barreras son una horrible decoración urbana.

Estos trabajos de campo que hacéis apreciados lectores/as, me van a la perfección, ya que entre vosotros, mi ordenador y un servidor, me sirven perfectamente para que cada sábado, nuestro querido y necesario Diari MENORCA, los publique...Comentando con mi amigo J.M. vuestra colaboración, me sentencia: «José, t’ho posen en bandeja de plata per fer-los des de ca teva, per suposat d´antes triar-los.»

Bueno, estamos a las puertas de cerrar el 2022 y os deseo apreciados lectores y al resto de mortales que el 2023 llegue con mucha salud y prosperidad.

Bon any a tothom.



