"Hem xalat molt!", va dir el Rei

…i noltros també, Majestats! Trob que és d’agrair que el Rei pronunciàs unes paraules en menorquí quan presidia s’acte d’inauguració de sa Farmàcia Llabrés en es Teatre des Born de Ciutadella. Però no mos pot venir de nou, tota sa visita, i pens que tota sa jornada, va estar empeltada de proximitat i afecte, tant per lo que veien durant sa visita (as dematí, a s’Illa del Rei), com per es contactes personals que se formauen mentre anauen avançant.

Personalment, he d’agrair an es Diari que, en es “Flash del Dia” d'ensoldemà, triàs una foto de sa Farmàcia, s’escrit del Rei i una imatge de quan estauen davant es model des senyals marítims des port i jo as seu costat amb ses explicacions. Va esser xistosa sa reacció de la Reina quan va veure sa foto on hi són ells amb tota s’expedició menorquina a Sant Agustí, a la Florida, s'any 2015… Ja en fa uns quants, d’anys, que else vam poder saludar!

I, naturalment, com ja heu vist a s’article de fa quinze dies, es vi i s’aperitiu a sa Cantina van donar peu a tota casta de salutacions i xerrades, amb un gran nombre de voluntaris i convidats, que semblaua que tenien tot es temps del món.

I per acabar sa festa, vam rebre una invitació de sa Farmàcia Llabrés per fer-hi una visita especial oberta an es voluntaris, en certa forma “companys d’aventures”, en es sentit de que tant ells com noltros mos trobam en un entorn de respecte, conservació i animació, per dir-ho així, de realitats passades que tenen gran valor per as col·lectiu, farmàcia a Ciutadella, hospital a s’Illa del Rei… En es cas de sa Farmàcia, és d’admirar sa gran feinada feta amb es col·lectius de discapacitats de tot Menorca, cosa que mos confirma es gran nivell de solidaritat que tenim a sa nostra illa. En aquest cas, basat damunt sa relació entre dues Fundacions.

Cap allà mos vam embarcar cinc voluntaris es divendres venidor, dia 13, i hi vam ser rebuts amb es braços oberts per n’Irene i es seu equip, qui mos van mostrar ses dependències i explicar sa història de sa Farmàcia i ses seues vicissituts durant tant d’anys. Per noltros, saltar des segle XVIII as segle XX i es seu modernisme va haver menester d’una certa adaptació, tot s’ha de dir, però es ben cert que, d’ensians que se va conèixer s’herència Balada, es contactes entre ses nostres dues activitats ha estat intens, i encara ho és com podeu veure.

Aprofitem idò aquestes activitats de Llevant i de Ponent per seguir aportant a s’illa sencera motius d’atracció, coneixement i valoració des nostro passat. No és estrany que xalem, els Reis i noltros!

Oscar Sbert Lozano

Voluntario