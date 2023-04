Concesiones sin renovaciones

Uno de los entretenimientos de muchos jubilados es la pesca con caña, como mi amigo J.M.C. Hace pocos años enviudó, persona de carácter positivo y alegre. Me comentaba indignado que en el puerto de Mahón, en la zona de San Antonio la Autoridad Portuaria de Baleares ha instalado unos carteles que prohíben la pesca, vatuadell cent llamps, siendo uno de sus aficiones preferidas y que el pasado año fue solamente seis veces… con el jodido cartelito no ha querido ir mas.

Apreciado J.M., me acuerdo que en mi juventud solíamos ir a pescar en el puerto de Mahón, en cualquiera de los muelles o llanagais, provistos de una caña sencilla de bambú, varios surets, o sea, flotadores de corcho y anzuelos...la carnaza eran caragolins. No estaba prohibido el nadar, cogíamos escupiñas, corns, pixallides, peus de cabrit, caracoles de mar, etcétera, ...en aquella época no existía la Autoridad Portuaria de Baleares-Ports de Balears, que gestiona los 5 puertos de interés general de nuestro archipiélago, los de Palma de Mallorca, Alcudia, Ibiza, Savina y el de Mahón. Curioso apreciado lector, en la época dictatorial teníamos libertad total para hacer lo mencionado anteriormente y actualmente en la democracia, para los aficionados todo prohibido como, nadar, pescar, coger todo tipo de mariscos. Un servidor en la actualidad tengo el placer de caminar, por los muelles de la rada mahonesa, como muchos de los mortales, con la esperanza de que no nos lo prohíban, esto último es coña marinera, pero dicho queda por si las flys...Ya cobran en verano para estacionar los vehículos, por afán recaudatorio, ya que sería muy de agradecer estacionarlos un tiempo determinado, pero, sin cobrar señores de A.P.

Estuvimos paseando por Sant Antoni, pudiendo comprobar que la caseta de vorera roja ubicada en esta cala, está en un estado penoso de conservación, me pregunto, ¿será porque les retiraron la concesión a las propietarias de la Finca San Antonio-Golden Farm? Lleno de plásticos, una vieja barrica de plástico, etcétera, que las olas seguramente de los barcos, las han arrojado a la orilla.

El 5-12-2022 se publicaba: El restaurante La Minerva deberá retirar este mes la plataforma flotante del Moll de Llevant del puerto de Maó. Autoridad Portuaria ha decidido no renovar la Autorización de Ocupación Temporal (AOT), que ahora cumple dos años desde la concesión de la última prórroga.

Alega el organismo portuario que no puede prolongar el permiso, que es temporal, por cuanto se ha agotado el plazo para este tipo de autorizaciones. La opción de una concesión no se contempla ahora para este tipo de instalaciones.

Los criterios más rigurosos de Autoridad Portuaria con este tipo de autorizaciones han perjudicado las posibilidades de cualquier nuevo acuerdo para mantener el uso comercial de la terraza flotante como era la intención de Alcaide, según reconoce el mismo, quien, por otra parte, acepta sin remedio la orden. La plataforma ha formado parte del paisaje portuario y gastronómico de Maó durante los últimos 27 años. (sic).

Nos paramos en la zona del restaurante La Minerva, para comprobar el estado actual de la plataforma. Pudimos comprobar in situ, que había sido desmontada; durante estos 27 años, habíamos podido disfrutar de un lugar único para la restauración del puerto de Mahón, de la mano y dirección del buen profesional Lázaro Alcaide.

Todo el tiempo que estuvimos, se pararon muchas personas poniendo cara de sorpresa, ya que alguna vez habían disfrutado comiendo, en este precioso lugar… No podían entender de ninguna manera que la A.P. hubiera retirado la concesión, sin que fuera peligroso donde estaba ubicada. ¡Mal!

Retirando las concesiones solo han conseguido que las casetas de vorera, como las de La Solana, Sant Antoni, las de Fornells, cala Figuera, cala Fonduco (antiguo vivero de langostas), el emblemático Bucaneros de Binibeca, se estén deteriorando y derrumbando...¿A quién beneficia esta situación? ¡Mal! Si vivim coses veurem.

José Barber Allés

Mochilero

josebarberalles@gmail.com