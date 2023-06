Un día en el remolcador de altura Roque S

En el día de los Océanos, el Corredor Biológico Mundial, ha declarado «la ciudad de Mahón «kilómetro Cero Mundial de los puertos naturales», rodeado de un entorno espectacular con áreas naturales y pequeñas islas, es sin duda un lugar de alto valor ecológico que se merece este título. Es uno de los mayores puertos naturales del planeta, con más de seis kilómetros de longitud, en frente de Mahón un territorio amplio de naturaleza que termina uniéndose al Parque Natural de la Albufera des Grau con más de 5.000 hectáreas y 5 reservas naturales.» (sic)

Apreciado lector, al leer esta noticia me alegré mucho, teniendo en cuenta que siempre he manifestado ser un enamorado del puerto de Mahón...Recuerdo siempre lo que dijo el Almirante Italiano, Andrea Doria. «Julio, Agosto y Mahón, los mejores puertos del Mediterráneo son».

Las idas y venidas de los diversos buques, todo tipo de cruceros, grandes yates, las barcas de pesca de arrastre, etcétera, son para mí un verdadero espectáculo...Tenemos tres embarcaciones perennes en el puerto, que son la del Practico, el Remolcador y el de Salvamento Marítimo. Hace cuatro años mi amigo Ricardo, practico de Mahón, me invitó acompañarle en su barco, cuando salía el crucero «Costa Victoria» y nos estaba esperando en la bocana el petrolero «Tinerfe», para entrar a puerto y dirigirse a la Estación Naval de Mahón...Para mi fue una gozada marinera. ¡Bien!

Otra imagen portuaria que de vez en cuando, cruza la rada mahonesa, es el remolcador «Roque S», ayudando a los petroleros y otros diversos buques...lo espectacular son los ejercicios con los cañones de agua, por supuesto salada o sea, chupada del mar. ¡Bien!

Le había comentado a Luis, el patrón del remolcador, que me encantaría ver su buque por su interior, para enterarme de las funciones de la tripulación, ejercicios, etcétera...Dicho y hecho, la pasada semana me embarcaron y la charla con el muy enriquecedora.

- ¿Quién eres?

- Luis Sintes Segui, nacido en Mahón en el año 1985, soy el 3º de 4 hermanos, casado y con 3 hijos. Patrón del remolcador de Mahón y Director técnico e instructor en la Academia Nautica Zulumar.

- ¿Cuando empezó tu aventura en el mar?

- Desde mi infancia tengo infinidad de recuerdos de estar subido en algún barco, de familiares o amigos….con salidas por toda Menorca, algún viaje a Mallorca y grandes jornadas de pesca altura.

- ¿Que te hizo decantarte por la náutica?:

- En la familia, siempre ha habido algún vinculo con la náutica, tanto a nivel de la marina mercante, como por la parte de la náutica de recreo donde siempre hubo algún familiar con barco.

- ¿Tienes muchas millas?

- Desde que acabé de estudiar tuve la suerte de entrar en un velero de 30 metros de la familia Palatchi donde estuve cerca de 4 años. Trabajé durante 1 año y medio en el Creole, una goleta de 65 metros de 1927 de la familia Gucci, donde fue para mi a parte de un empleo una gran escuela. He participado en regatas importantes (ganadores de algunas de ellas) tanto en clásicos como en maxis. Cruces atlánticos, con veleros como el Lionheart (un J class), Germania nova (un quetch de 50 metros) entre otros.

- ¿Qué formación necesitaste para estar en donde estas?

- La primera titulación que obtuve fue el titulín y después el PER a la edad de 16 años. Entonces me dí cuenta que el mar era mi verdadera vocación. A los 17 años empecé mecánica naval en la escuela Nautica de Palma de Mallorca, donde estuve 2 años. El año 2005 estudié en la escuela Nauticopesquera de Cataluña y finalizé mis estudios con Patrón de altura en el 2008. Siempre formándome con certificados de especialidad: Formación básica, Formación sanitaria, Operador general de radio y telecomunicaciones marítimas, avanzado lucha contra incendios, lucha contra contaminación, Botes de rescate rápidos y no rápidos.

- ¿Qué función tiene el patrón del remolcador?

- Mis tareas principales a son el manejo y control del remolcador y labores de continuos ejercicios de emergencias. Como abandonos de buque, hombre al agua, ejercicios contra incendios a bordo, cañones contra incendios. Estos ejercicios son muy importantes para toda la tripulación para siempre estar preparados ante cualquier situación de emergencia. También llevo la parte de gestión, papeleo y mantenimiento del buque.

- ¿Qué tipo de remolcador llevas?

- Este remolcador es del año 2008 con un sistema de propulsión y gobierno azimutal (hélices giratorias 360º). Eslora 25 metros, manga 11 metros, calado 4/5 metros, desplazamiento 260 Gt, potencia: 2860 Kw, capacidad combustible 120.000 litros repartidos en 8 tanques y potencia de tiro 55 Toneladas, 2 maquinillas y sistema FI FI (cañones contra incendios).

- ¿Cuántos tripulantes sois a bordo?

- En una maniobra de puerto somos 3 ( patrón, jefe de máquinas y marinero) en caso de tener que salir del puerto se va aumentando según las horas de navegación.

- ¿En cuanto a Nautica Zulumar, nos podría explicar que es?

- Zulumar abre en año 2018, mi mujer Natalia es la responsable administrativa y todo lo relacionado con la gestión y coordinación de cursos, siendo yo el director técnico de formación y prácticas en el mar. Contamos en nuestra plantilla con Paola Diaz, Piloto de la marina mercante que apoya tanto en labores administrativas y de formación. Así mismo contamos con profesionales que imparten diferentes asignaturas especialmente relacionadas con la náutica profesional. Cabe destacar que en año 2020 obtuvimos por parte de la Dirección general de la Marina Mercante la homologación como escuela Nautica profesional. También disponemos de la ISO 9001. Tenemos un velero propio de 12 metros para la realización de las prácticas.

Para finalizar, agradezco las atenciones tenidas en mi persona, tanto de Luis como el resto de la tripulación del «Roque S»; apreciado lector tengo que confesarte que me encanta navegar, pero no he tenido nunca embarcación propia.

Vatuadell cent llamps, como dice el popular refrán: Quién no llora no mama... me encantaría un día visitar en «Salvamar Antares», barco de salvamento marítimo.

José Barber Allés

Mochilero

josebarberalles@gmail.com