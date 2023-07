Imágenes ciudadanas como un melón de "tot l´any"

Los responsables de Dalt la Sala de Mahón, siempre se han preocupado por el tema de la movilidad. Es un objetivo prioritario que los vehículos, motocicletas, bicicletas, patinetes eléctricos y demás medios de transporte circulen respetando las señales de tráfico, como stops, máxima velocidad permitida...siempre pensado en una buena convivencia ciudadana.

A su vez también están trabajando creando aparcamientos zona hora, parkings públicos, para los residentes y no residentes, para motocicletas y bicicletas y zonas gratuitas en el mismo centro...calle Sant Albert, Isabel II (para motos), plaza de la Conquista (para bicicletas).Y aun así, hay personas que aparcan donde les de la gana. Me refiero al propietario/a de la bici, que desde hace varias semanas la deja aparcada, con su candado pertinente, en la verja del antiguo edificio de Correos (1), de la calle de la Iglesia, o también podría hacer mención a otros ciudadanos que estacionan sus bicicletas en las farolas de la Plaza de Constitución...vatuadell cent llamps, a pocos metros tenéis unos aparcabicicletas, en la Plaza de la Conquista ¡Mal!...si todo en mundo hiciera como ustedes, Mahón parecería la película del año 1969 «La ciudad sin ley», de Don Siegel e interpretada por Richard Widmark y Lena Horne, entre otros.

Otras imágenes curiosas las suelen protagonizar muchas bicicletas, circulando por las calles peatonales, las aceras y por pasos de cebra para peatones sin tener en cuenta al peatón ¿¡Que no entendéis!?... tenéis obligación de bajaros de la velo y pasar andando...y si te atreves a recriminar este tipo de acción incívica y peligrosa, son capaces de mandarte al carajo de malas formas. ¡Mal!

Siguiendo con la explicación pertinente a los esfuerzos de Dalt la Sala, por mantener nuestra ciudad limpia y bonita, donde tienen instalados los contenedores de reciclaje, cartón-papel, vidrio, plástico y basura orgánica, nos hacen una llamada urgente para los personajillo incivicos que están abandonando a su alrededor todo tipo de viejos enseres inservibles, desde hornos, tablas de planchar, cochecitos de bebe, tendederos de ropa, aires acondicionados, muebles de cocina, bidones de pinturas...¿Sería mucho pedir que cada ciudadano deposite cada residuo en el lugar oportuno?.

Podría estar publicando fotos de acciones incívicas, en mi espacio semanal del Diari-MENORCA, sin poner escrito alguno...En la acera del Museo de Menorca, varios días ha estado lleno de cajas de cartón, teniendo que bajar por la calzada, pero creo realmente que debe ser un objetivo de todos respetar nuestra ciudad. ¡Mal, por todos/as! (2)

Por otro lado debo de felicitar, la necesaria limpieza de hierbajos, malas hierbas en la zona ajardinada, alrededor del ascensor, del Parc Rochina, que habíamos denunciado hace un par de semanas en esta sección... ¡Bien!

Bravo también por como ha quedado sa Costa de la Clota, después de las obras integrales, la calzada y aceras en perfecto estado. ¡Bien por la empresa y los responsables de Dalt la Sala.! (3)

(1) En el interior del viejo edificio de Correos, está lleno de todo tipo de basura.

(2) Muchos ciudadanos se quejan de que en verano, el servicio de limpieza, tendría que incrementar el servicio, valga la redundancia, para evitar estas malas imágenes de nuestra ciudad y puerto...Solo se dedican a vaciar los contenedores, pero de limpiarlos nada de nada, que cuando pasas caminando cerca de ellos apestan...¡Mal!... Señores de Dalt la Sala, por favor revisen las condiciones del convenio con la empresa FCC, si hay que ampliar las condiciones económicas endevant, los contribuyentes estaremos encantados.

(3) Con fecha 10 de Diciembre 2022, publicaba en EsDiari-MENORCA: La vida sigue y el 12 del pasado mes de Noviembre, J.H. otro colaborador mochilero, me envía fotos de la Calle del Sol, comentando que en las obras iniciadas se ha descubierto, un antiguo empedrado...Lo recuerdo perfectamente en mi juventud. El Diari-MENORCA, publicaba con fecha 23 de agosto del presente año: «El proyecto de reforma integral del Carrer del Sol de Maó, caracterizado por su escasa anchura y su considerable pendiente, contempla actuaciones tanto estructurales en el subsuelo como de cambio de imagen y mejora de la movilidad. Desde el Ayuntamiento de Maó informan que se ampliarán las aceras existentes para cumplir con la normativa actual. Esto significa que los tramos de calle reservados a los peatones deberán alcanzar, siempre que sea posible, los 1,8 metros de anchura. Ahora mismo las aceras del Carrer del Sol oscilan entre los 1,31 y los 0,74 metros, aunque la mayor parte de la vía están por debajo del metro.» Por supuesto he seguido de cerca estas obras, no por entender en la materia, pero si ver lo que pasaba con el antiguo empedrado...Vatuadell cent llamps, desaparecido en combate, como la película de Chuck Norris, lo han cubierto a corra cuita para tapar verguenzas. Comentando esta reforma integral de la Clota con una persona muy documentada en la historia de nuestra ciudad e interesada en que lo antiguo se conserve, cueste lo que cueste, estaba de acuerdo con esta citada obra, pero, conservando el antiguo empedrado recién descubierto.

Según la expresión «aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid» recabé su opinión sobre el empedrado de la plaza de la Constitución de Mahón, o sea, es Pla de la Parroquia, ya que apreciado lector, para mi es un tema recurrente, ya que es totalmente imposible que no tropieces, cuando la cruzas andando...Opina que hay dos zonas, la de la izquierda saliendo de la calle de la Iglesia, que sin hacer una gran inversión monetaria se podría restaurar y la zona de la derecha hasta la calle Nueva y Portal de Mar, remodelar la toda ya que, según su criterio, no tiene ningún interés de protección...Y lo que tenemos los dos muy claro, es que el paso de peatones que cruza esta zona hasta la acera de la Iglesia, no sirve para nada. (sic)

Yo como el añorado Paco Martínez Soria, en una de sus películas «Don Erre que erre», del año 1970, con este tema del jodido pavimento de la Plaza de Constitución y la calle Alfons III, seguiré insistiendo a favor de los tobillos de las personas, no con los adoquines...Que según cuando, como el caso de la Costa de la Clota, se lo pasan por el forro de las ...si vivim paparras veurem, perdó, coses veurem.

José Barber Allés

Mochilero

josebarberalles@gmail.com