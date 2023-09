Edificios que son mamotretos en el Puerto de Mahón

En Menorca tenemos uno de los puertos naturales mas grandes del mundo, el de Mahón, cuya ciudad fue fundada en el año 205 antes de C. por los cartagineses al frente su general Magón, que era hermano de Anibal, que le dio el nombre del general y una vez anexado por los romanos, la llamaron Portus Magonis recordando el original Magón... que la convirtieron en un punto estratégico y una próspera ciudad.

Desde hacía tiempo mi cabeza me daba vueltas, tenía intención de efectuar un recorrido por nuestro puerto, lo comenté con mi amigo T.B. le pareció una excelente idea, pusimos día, hora y punto de encuentro... en el muelle de Can Reynés, esperando a mi amigo para embarcar, recordaba con nostalgia los fines de semana veraniegos, cuando con mis padres cruzábamos a s´altra banda con las barcas de la familia Tòful Mus Llabrés y Rosa Reynés Aguiló, un matrimonio cuyas familias eran de mucha tradición marinera y tuvieron tres hijos Antonia, Tòful y Miquel.

Embardados pusimos rumbo a la Cala Fonduco, divisamos los primeros mamotretos, el que fue un hotel en primera linea el Miramar, cerrado hace varios años; a continuación el «esqueleto mortuorio» de lo que fue el emblemático Restaurante-Hotel Rocamar, otro que lleva años sin que los inversores hagan nada...¿porqué será? ¡Mal! Seguimos y vemos la vieja y abandonada caseta sobre el mismo muelle, patética imagen, al final de esta cala, vatuadell cent llamps, las ruinas del antiguo vivero de langostas. Mi amiga Margarita Caules, en su artículo de fecha 12/8/2013, hablaba del Fonduco, concretamente del antiguo vivero: «...a pesar de haber perdido la fuerza física y moral de continuar andando, saque fuerzas llegando hasta el fondo del final de la cala, observando el vivero del señor Maspoch en paz descanse, derruido. Lo que me hizo exclamar. ¡Oh Dios!, esto es lo que pretenden sea en un futuro uno de los puertos más importantes del Mediterráneo. Se imaginan dentro de unos años cuando los gobernantes hayan logrado que se vacíen las casetas de s'altra banda.

En mi memoria infantil reviví mis juegos y correrías junto a los niños del Fonduco, pasando sobre las pasarelas de la cueva que se había apropiado el mar haciendo llegara a ser un vivero natural, precioso, con sus departamentos según la medida de las langostas que allí se encontraban. El señor Maspoch con su vestimenta habitual, un mono, su característico gesto agradable y paternal, no le importaba ni le molestaba para nada el vernos entrar y salir…» (sic). Margarita otra enamorada de nuestro puerto... qui ho ha vist i qui ho veu. ¡Mal!

Nos adentramos en Cala Teulera, conocida por , en la zona militar de La Mola, la vieja caseta dentro del mar, donde se solía guardar Sa Falua des General, actualmente no lo sabemos por el deterioro que ha sufrido, sin las reformas pertinentes. ¡Mal! Pasamos el canal y divisamos una de las pocas casetas de vorera, que quedan, sigue perenne como un talaiot. La conocida Plus Ultra, casita construida el año 1926 y en obras de reforma desde hace un par de años, sin que se termine, ¿que puñetas pasa? ¡Mal! Divisamos Villa Venecia, preciosa en conservación, pero cerrada a cal y canto...esperemos que no se abandone también. ¡Recemos! La caseta roja del predio de Sant Antoni, que hace tiempo ya denunciamos es esta sección mochilera por el abandono sufrido, sigue aumentado su abandono...curioso apreciado lector, cuando la concesión la tenía la propiedad del predio se usaba como almacén de una embarcación, gestionando su pertinente conservación...en la actualidad la gestiona la Autoridad Portuaria de Baleares... ¡Sin comentarios!

Terminamos por hoy el recorrido, pasando por la Isla Pinto, un lugar privilegiado de nuestro puerto, que en la actualidad pertenece a la Armada Española y según fuentes bien informadas, ha sido transferida a la Fundación Museo Naval, trasvase que aplaudimos porque los edificios en su interior están en estado penoso de conservación, divisamos una vieja y antigua grúa totalmente oxidada, etcétera.

En tierra firme, camino de mi hogar, la guinda al pastel, el viejo edificio de Comandancia de Marina, en Moll de Llevant 132-133, cerrado y abandonado...los palomos tienen un buen refugio. ¡Mal!

Los domingos coincido con mi amigo italiano Mario Cappa, su frase preferida es: «...otro italiano enamorado de nuestro puerto, como lo fue en su día el Almirante Italiano Andrea Doria, su frase era «Julio, Agosto y Mahón, los mejores puertos del Mediterráneo son»... un gran número de visitantes, Margarita Caules, por cierto felicidades por ser hoy tu cumpleaños y un servidor nos encantaría no se hablara de mamotretos, sino, presumir de edificaciones rehabilitadas, como ha pasado con la Isla del Rey... si vivim coses veurem.

José Barber Allés

Mochilero

josebarberalles@gmail.com