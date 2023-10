Conversaciones al amanecer en el Puerto de Mahón

Diariamente hay dos espectáculos naturales en nuestra querida Isla, por cierto, declarada por la Unesco Patrimonio Mundial, como Menorca Talayótica ¡fantastico!, uno, los amaneceres en la zona del Levante y dos, las puestas de Sol...Tanto lo uno como lo otro, tenemos la satisfacción de poder contemplarlos desde nuestro hogar, el edificio Mares, cada día las imágenes cambian...Alguna imagen del amanecer la enviamos a IB3 y la suelen emitir en la información del tiempo.

Apreciado lector, tengo la costumbre a primera hora antes de la salida del astro rey, bajar al puerto para efectuar mi caminata diaria, solemos ser las mismas personas cada día, cuando me cruzo con mi amigo el doctor T.C., me comenta que le encanta poder ver la imagen del amanecer, que IB3 me publica, le acompaña mi amigo de la infanta F. El doctor me dice en plan cachondo sobre la anulación de la exhibición de los Red Arrows, en Menorca: si no podeu fer volar avions, feis volar coloms, jjj ¡Bien!

De vez en cuando coincido con una persona conocida, conversación pertinente y vatuadell cent llamps, me enseña unas fotografías del Lazareto, del puerto de Mahón, estas imágenes han sido captadas hace pocas semanas, referentes a basura, pales, etcétera, que no se había retirado desde que finalizó el festival Lazareto Music & Gastro Festival, el pasado año...Me ruega que lo publique en mi sección mochilera de los sábados, del Diario MENORCA…Accedo a su petición por tratarse de una persona de toda confianza y estar totalmente de acuerdo con él. El Lazareto es responsabilidad del Consell Insular de Menorca, nos preguntamos ¿no tienen personal contratado todo el año? ¿quien lo tenía que retirar? Este año no ha habido festival, ya que lo organizaron en San Felipe, en el mismo puerto. Esta basura lleva mas de un año en el recinto del Lazareto. ¡Mal!

Nos importa un carajo a quien correspondía efectuar la limpieza del recinto, lo que sí puedo asegurar, apreciado lector, es que esto hubiera pasado en la Isla del Rey, el equipo de voluntarios en la misma semana de haber terminado lo hubieran retirado y trasladado a un lugar de reciclaje. Los domingos se saca la basura pertinente, ya se encarga nuestro Presidente de reclutar voluntarios. ¡Bien!

El martes pasado, una empresa privada contratada por la Autoridad Portuaria, estaba haciendo una zanja enfrente de la antigua Estación Marítima para empotrar unos tubos corrugados para instalar un cable eléctrico; a primera hora del día siguiente, el trabajo estaba concluido y los obreros limpiaban el sitio, retirando posteriormente la maquina zanjadora, trabajo bien hecho y rápido…es un tema eléctrico para mejora de la infraestructura. ¡Bien!

Seguimos caminando por el muelle y nos topamos con la zona reservada para las barcas de pesca, para reparar las redes y otros menesteres. En el solar contiguo de la Casa del Mar, se está instalando unas infraestructuras metálicas. Según información fidedigna de la Autoridad Portuaria, es para cambiar la ubicación de la actual zona de artes de pesca y liberar la zona actual. ¡Muy bien!

Por hoy ya tenemos suficientes temas, pero me gustaría terminar con una imagen cachonda, provocada por un incívico ciudadano, ya que donde están ubicados varios contenedores de basura en la zona del Club Marítimo, dejó una vieja lámpara de pie y un cuadro de un niño cazando, con su fiel perro. ¡Mal y risas! Supongo que el propietario se había hartado de verlo colgado en su hogar; publicamos la foto por si algún amigo o pariente se lo había regalado y vea donde ha ido a parar…si vivim coses veurem, pero es cuadro en sol demá ja no hi era.

José Barber Allés

Mochilero

josebarberalles@gmail.com