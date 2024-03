El ple de la lluna serà demà dilluns a les 8 hores del matí ben en punt. Hi haurà un eclipsi parcial de lluna. Ara, l’astronomia equinoccial ha aconseguit que el dia i la nit tenguin la mateixa durada. Dissabte que ve canvien l’hora, la qual cosa ens obligarà a avançar una hora els nostres habituals costums i ens farà perdre 60 minuts de les nostres vides. Començarà l’horari d’estiu que habitualment arriba camuflat amb l’increïble argument de l’estalvi energètic. Agradi o no, el canvi d’hora no l’entén ningú, però no queda altre remei que haver-lo d’admetre.

CARNESTOLTES I DIJOUS SANT SENSE LLUNA MAI NO ES VEURAN. Demà comença la Setmana Santa. Dimecres, és el Dia mundial del Teatre i dia 28, Dijous Sant i l’endemà, Divendres Sant. El dissabte serà el Dia mundial del trastorn bipolar i diumenge que ve Pasqua de Resurrecció. Malgrat petits inconvenients meteorològics, pujaran els termòmetres. El març i el seu germanet, l’abril, protagonitzen unes fortes reculades de fred que fan la sensació d’un retorn als rigors hivernencs. El refranyer també fa referència a aquest període de l’any: l’hivern dona les cartes i la primavera fa el joc.

PER DIVENDRES SANT, CULL LA FARIGOLA AL CAMP. Per divendres podrem fer una «greixera de frare» a base de bacallà, colflori, ous i patata. La Setmana Santa serà apropiada per fregar i untar les peces de formatge i llevar la floridura a sobrassades i botifarres. Sembrau mongetes i patates i feis planter de moniato. Les conilles que hagin complit deu mesos comencen els seus primers parts. Augmentau l’alfals als conills. Si teniu vinya convendrà que no la descuideu gaire. Recorda la dita que «qui no sembra a la primavera, no sega a l’estiu».

QUAN LA PASQUA CAU PEL MARÇ, EL DIABLE TREU LES SEVES ARTS. Un any més, ha quedat ben demostrat que el març és una capsa de sorpreses en la qual hi pot haver de tot. Diuen que «si no podes pel març, no veremaràs». Un altre refrany recorda que «Setmana Santa banyada, collita de blat regalada». Ara és el temps del planter de carabassó, col i colflori. En realitat, ja podem plantar de tot.