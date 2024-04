RESPETEN EL FONDO PERO TAMBIÉN CUIDEN LAS FORMAS

Siempre he creído que los ciudadanos, tanto colectivamente como individualmente, son libres de manifestarse por cualquier reivindicación local o nacional, faltaría más, pero lo que no soporto y por supuesto denuncio, son las pintadas, en las fachadas de viviendas, locales o edificios, estas acciones son de gamberros.

El Diario MENORCA, el día 2 del presente mes publicaba: La imagen podría parecer de los años ochenta, pero corresponde a este lunes. La rotonda de La Salle, a la entrada de Maó, luce una pancarta con el lema «A Maó OTAN no», en alusión a la autorización que el Ministerio de Defensa ha otorgado a la alianza atlántica para usar las instalaciones de la Estación Naval del puerto menorquín que decía <<A Maó, OTAN no>>. (sic)

Con fecha 30 de Marzo pasado también publicó: El Ministerio de Defensa emitió este sábado por la mañana un comunicado, muy escueto, sobre la presencia de la OTAN en la base naval del puerto de Maó en el que asegura que en estos momentos, literalmente, «no existe previsión alguna de que el territorio balear asuma ser base naval de la organización, más allá de su papel actual como puerto puntual de escala para las flotas permanentes de la Alianza». (sic)

El tema de la pancarta en la rotonda de La Salle, nada que objetar por mi parte, pero las pintadas en las fachadas del edificio recién restaurado, que hace esquina entre la calle Ciutadella y la Avenida José María Cuadrado, con los lemas FORA OTAN y OTAN NO! ha sido una verdadera gamberrada, las del casco antiguo concretamente en la calles Isabel II, Rosario, Rector Mort, Palacio de Isabel II, pintadas con el mismo lema en varias fachadas…Señores reivindicad lo que queráis pero con señorío, sin pintadas en casas ajenas, me pregunto ¿porque no lo hacéis en las vuestras?

En WikipediA, podemos leer: El referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN fue un referéndum celebrado el miércoles 12 de marzo de 1986 en España, país que pertenecía a la OTAN desde el 30 de mayo de 1982.​ Fue convocado el 31 de enero de 1986 por el gobierno del PSOE presidido por Felipe González.​ Ganó el SÍ con el 56,85% de los votos válidos a favor de permanecer en la OTAN con una participación del 59,4%. (sic)

No voy a comentar las ventajas económicas que tiene nuestra Isla cuando buques de las armadas, recalan varios días en la Base Naval del Puerto de Mahón, pero que feim con los tres históricos pantalanes de dicha base…Si no vienen barcos como puerto puntual de escala para las flotas permanentes de la Alianza, como informó el Ministerio de Defensa, solamente podrá atracar el Tinerfe, buque petrolero que lleva 14 años, fletado en un contrato de larga duración por la Compañía Logística de Hidrocarburos, abasteciendo nuestra Isla de todo tipo de carburante.

Vatuadell cent llamps, es justo y necesario recordar la famosa frase del Almirante Italiano, Andrea Doria: Julio, Agosto y Mahón los mejores puertos del Mediterráneo son. Lo podemos comprobar cuando Son Blanc, cierra por temporal, muchas veces sus buques, recalan en Mahón…Ahora resulta que vecinos de Mahón, amenazan llevar a los tribunales los ruidos de los ferris, de la compañía Trasmed, concretamente del <Ciudad de Granada> que lleva más de 20 años operando en nuestro puerto; apreciado lector te puedo asegurar que el Tinerfe provoca más ruidos que los ferris y la solución urgente es que la Autoridad Portuaria de Baleares instale el sistema “cold ironing” para que todos los barcos del muelle comercial se conecten a la red eléctrica…Como dice mi amigo L.A. un puerto sin barcos, no es un puerto.

Soy defensor a ultranza que no tenemos que perder ninguna ruta marítima, de nuestro puerto, así como promover que grandes yates nos tengan como puerto de referencia, por esto hay que hacer más instalaciones, por supuesto no a costa de robar lámina de agua, como sucedió hace muchos años cuando ampliaron el muelle comercial del Cos Nou, que fueron más de 10.000 metros cuadrados.

Apreciado lector, si la memoria no me falla, cuando se iniciaron las obras hace dos décadas, no recuerdo que hubiera manifestaciones en contra de robar lámina de agua, ¡extraño, no! …si vivim manifestacions veurem.

José Barber Allés

Mochilero

josebarberalles@gmail.com