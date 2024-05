Aquests dies han començat a madurar els nispros. Sempre ho fan durant els primers dies de maig. Els fruits del nisprer són de color taronja i tornen negres una vegada pelats. Les varietats més conreades actualment són la tanaka, nadal i l'algerie. Moltes procedeixen del País Valencià. A partir d'ara els podrem comprar grossos i bells, molt ben presentats. La majoria procedeixen d'un poble d'Alacant, Callosa d'Ensarrià, especialitzat i capdavanter en aquest tipus de fruita. Una de les curiositats del seu cultiu és que els arbres creixen dins hivernacles molt ben preparats.

DE BORRA DE MAIG, NO ME N'EMPATX. Es tracta d'un arbre resistent a la majoria de les malalties i que no ha estat objecte de gaire millora genètica. Els italians, que són molt afeccionats a aquesta fruita, els coneixen com a mesoli. Les varietats antigues de Mallorca i Menorca no són tan comercials però molt més gustoses. Els nispros illencs són molt més petitets i no tenen tanta presència al mercat. No obstant això, són molt gustosos, sobretot collits madurs a l'arbre. Els nispros quan es pelen passa com la carxofa i la magrana, que els dits es tornen negres. S'han de fregar els dits amb unes gotes de llimona i fuig la negror.

CASAMENT DE MAIG, CURTA DURADA. Tenen un pinyol considerable pels petits que són. Són les primeres fruites de l'any que arriben als consumidors. Varen ser introduïts a la Mediterrània a començaments del segle XX i originàriament procedeix de terres japoneses. Actualment, no se'n fan plantacions d'ell i resta, normalment, com exemplar adult o vell, al costat de les cases de possessió o del lloc. El fruit es pot menjar durant el maig i al juny.

NO HI POT HAVER DOS MAIGS EN UN ANY. Dimecres, dia 8, hi haurà el girant de la lluna nova a les 05 hores i 22 minuts a Taure. Temps variable. Dimecres que ve se celebrarà la Mare de Déu dels Desemparats i Santa Maria del Toro. Dissabte, dia 11, Sant Ponç, és el patró dels herbolaris. També l’invoquen contra les puces, xinxes i altres paràsits. Serà un bon motiu per fer unes quantes botelles d’herbes de licor amb herballuïsa, ginebró i menta.