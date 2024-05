La encuesta del Instituto Balear de Estudios Sociales (IBES), que dirige el psicólogo y profesor de la UIB Gonzalo Adán, nos ofrece la radiografía del escenario político, de Menorca y de Balears, un año después de las elecciones del 23-M de 2023.

Publicamos la intención de voto para el Parlament, desglosada por islas. En conjunto, el PP de Marga Prohens crece a costa de Vox mientras que las formaciones de izquierda siguen sin sumar en la Cámara autonómica. Y mañana daremos a conocer las previsiones demoscópicas del IBES para el Consell de Menorca si ahora se celebrasen los comicios, en lugar del 2027. Si hay sorpresas hoy, les adelanto que mañana habrá más.

La circunscripción de Menorca, que elige trece de los 59 diputados del Parlament, lo que sigue provocando la protesta de los ibicencos, asignó esta representación, en mayo de 2023, a cinco diputados del PP (Jordi López, Misericordia Sugrañes, Sebastià Mesquida, Maite Torrent y Juanma Lafuente, que fue relevado por Salomé Cabrera al ser nombrado conseller del Govern); cuatro del PSOE (Marc Pons, Pilar Carbonero, Damià Borràs y Carol Marquès); dos de Més (Josep Castells y Joana Gomila), uno de Vox (Xisco Cardona, que ya no forma parte del partido de Santiago Abascal) y una diputada de Podemos (Cristina Gómez). Las izquierdas sumaron siete diputados y las derechas, seis.

Según Gonzalo Adán, ahora no obtienen representación Vox y Podemos, de manera que Xisco Cardona y Cristina Gómez no serían diputados. El trasvase de votos favorece al PP y Més, que incrementan su presencia en el Parlament con un escaño más.

Así, formalizada la renuncia de Joan Mesquida Mayans, que optaría por seguir como diputado del Congreso, entraría Beatriz Estopiñán por el PP-Menorca. Y el exconseller Miquel Àngel Maria sería el tercer diputado de Més per Menorca, lo que no consiguió hace un año.

Gonzalo Adán, psicólogo y director del IBES, presentará su último libro el jueves en el Ateneu de Maó. | J. MOREY

Votos al Consell

A diferencia del Parlament, los resultados al Consell configuraron, el 2023, una mayoría de derecha, con seis consellers del PP y uno de Vox.

La izquierda cerró una etapa de ocho años de gobierno en Menorca al recibir el encargo de desempeñar la oposición con cuatro consellers del PSOEy dos de Més. El candidato Vilafranca Florit, hoy presidente, fue el más votado en los ocho municipios. Y hoy es el político mejor valorado en Menorca. Solo aprueban Vilafranca (5,3) y Prohens (5,2) y suspenden Susana Mora (4), Iago Negueruela (3,9), Josep Juaneda (3,7), Josep Castells (3,5), Manuela Cañadas (2,5) y Cristina Gómez (2,2).

La errática trayectoria de Maite de Medrano y su cósmico desconocimiento de cómo funcionan tanto las administraciones como los partidos políticos ha puesto a prueba la paciencia de Vilafranca. Hoy, un año después, persiste el escenario de distintas mayorías en el Consell y los trece diputados menorquines en el Parlament.

Política y políticos

«Igual que hemos llegado a hacer una selección estricta, rigurosa y eficiente de profesiones importantes, como médicos, pilotos, militares o funcionarios, ¿por qué no se pueden aplicar esos principios de selección a los aspirantes a políticos?», pregunta el investigador Gonzalo Adán.

«Igual -añade- no tiene que ser la sociedad quien lo organice porque los partidos están consagrados en la Constitución, que les da la responsabilidad de elegir a quienes van a las listas, pero ¿por qué no se aplica una selección psicotécnica que filtre los perfiles considerado no aptos o ineptos para ser políticos?».

Concluye: «debería de haber desde experiencia acreditada hasta tests psicológicos de equilibrio mental, como cuando se aspira a ser enfermera en un hospital». Son las cuestiones que plantea en su último libro: «Psicología de la incompetencia política».

ste próximo jueves lo presentará en una mesa redonda en el Ateneu con Joan Huguet, Joana Barceló y Eduard Riudavets, que aportarán su experiencia desde las trayectorias institucionales y orgánicas de los cargos desempeñados en representación del PP, PSOE y PSM, hoy Més.

Resiste Ciudadanos

Los integrantes de Ciudadanos en Ciutadella, incluidos los tres exconcejales Eudimio Carrasco, Jaume Anglada e Isa León mantienen contacto frecuente. En estos encuentros participan algunos históricos de la formación naranja. Por cierto, ¿ya ha recibido ASPANOB los 9.145 euros procedentes de la asignación del grupo municipal a la que renunciaron Carrasco, Anglada y León a favor de esta asociación de padres de niños con cáncer?