Els mesos de juliol i agost formen el duo canicular per excel·lència. Precisament el rigor del juliol dominarà. S’espera calor de veritat, la qual cosa convidarà, com sempre, a l’èxode cap a les platges i altres indrets de mar. Els illencs començaven, antigament, la temporada estiuenca dels banys a la mar. Sol ploure poc, tant de dia com de nit, no debades «aigua de juliol encén el Sol». La lluna avui arriba al quart Creixent a les 00 hores i 49 minuts de la nit a Balança. Els pronòstics són de basca i vent calent.

PER LA MAREDEDEU CARMETA A SEMBRAR LA MONGETA. Les festes de juliol tenen una fita amb la Mare de Déu del Carme, patrona dels mariners. Diuen que «si la Mare de Déu del Carme resulta clara, més calor prepara». Recomana el refrany que s’ha de sembrar la mongeta. Dissabte, dia 20, és Santa Margalida, que té fama d’encendre la metxa. És la patrona de les dides, parteres, embarassades i d’alguns pagesos. La monja que ho encén no és considerada com a massa ploguera. Diumenge que ve, dia 21, tendrem la lluna plena a les 12 hores i 17 minuts a Capricorn. PER SANTA MARGALIDA, EL SOL, SOMRIU AL CAMPEROL. Segurament donarà calorades intenses. El juliol, no gaire ric en costums i tradicions festives, era l’època de batre i arreplegar la collita dels cereals i aquesta era la principal ocupació de tothom. Venen temps adequats per plantar les escaroles i les pastanagues. Han començat les primeres figues, la delicada ofrena de les quals s’amaga negra i crivellada, davall les pampoloses fulles fresques de les figueres. Evitau el gran perill d’incendi al bosc. SI VOLS UNA BONA COL SEMBRA-LA DE JULIOL Els pagesos mesuren, més o menys, el rendiment de la recol·lecció. El creixement de les hortalisses ara és major. Es comencen a collir les mongetes, les bledes, i els apis. També les patates, els carabassons, els cogombres, les pastanagues, els alls, els pebres, les tomàtigues i les cebes noves. Són dies ideals per a omplir la senalla de la compra, si la podeu pagar. Ara es sembren les cols i les mongetes, que es poden plantar quan les temperatures són altes.