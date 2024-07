Un verso siempre atempera el ánimo y dulcifica el inane discurso político. Llorenç Ferrer Monjo cerró su primera intervención, tras ser desalojada Juana Mari Pons Torres de la alcaldía, con el tan conocido e invocado Tots els camins són bons per fer camí de Miquel Martí i Pol, que forma parte de Estimada Marta II (1978).

Quien califica como «oportunidad única» acceder a la alcaldía de Ciutadella, que le corresponde desempeñar durante los próximos 18 meses, hasta enero de 2026, más allá del «compromiso, la ilusión y el servicio», empieza a recorrer un camino tan intrincado como desconocido.

Y al hallarse en una de las más apasionantes encrucijadas de su vida ha de emprender el camino acertado, porque, contrariamente a lo que sostiene el poeta de Roda de Ter, no todos son buenos en la política municipal. Para saber hacia dónde va, debe aclarar de dónde viene, concretamente por que no fue el candidato del PSOE a la alcaldía en las municipales de mayo de 2023. Dimitida Carol Cerdá, ¿por qué Sandra Moll, a quien le correspondía como número dos, no ha aceptado el honroso cargo?

Con un equipo muy novel, que desconoce en gran medida los recovecos de la administración local y donde han gestionado Sandra Moll, Maria Jesús Bagur y Carla Gener, sorprende que no esté previsto asignar delegaciones a Regina Muntaner Fernández; Pere Fiol Benejam, aunque será cuarto teniente de alcalde, solo tendrá encargada un área menor, Tecnología; y en el PSM propulsan la renuncia de Estefania Moll Cardona, que será relevada por Miquel Ametller, a quien encargará Vía Pública.

El tiempo dirá



El nuevo alcalde de Ciutadella lo fía toda a la gestión futura, y aunque basará su actuación en el nuevo gobierno local, que juega con la ventaja de la mayoría en los plenos, también abre la mano a los acuerdos: «todos son necesarios, no sobrará nadie».

Anuncia que escuchará, atendrá y servirá al municipio como ya ha hecho desde diferentes entidades y asociaciones, pero queda sin respuesta la pregunta nuclear y capital: «¿por qué han presentado esta moción de censura?» El tiempo, que da y quita razones, dirá. En esto coincide con Juana Mari Pons Torres, que, razonablemente satisfecha del trabajo realizado con el gobierno del PP en minoría, espera que los próximos meses sean cruciales para que la ciudadanía confirme la valoración actual del forzado relevo en la alcaldía de Poniente.

Juana Mari Pons Torres, con su mano derecha, Joan Benejam deja el listón alto con eficaces gestiones para el nuevo centro de salud, la ampliación del suelo industrial y la hoja de hoja redactada | Josep Bagur Gomila

«Tenemos tres años para demostrarlo», subraya quien detenta hoy la vara de mando. Para demostrar que la moción era necesaria, aunque hoy muchos ni la entienden ni la comparten.

Esta moción, que no ha censurado nada al significar el traspaso del gobierno municipal de unas manos a otras, ya forma parte de la compleja y enrevesada historia municipal de Ciutadella. Un capítulo más que arranca con más dudas e incógnitas que certezas.

Naturalmente, hay que dar un margen de confianza. Ahora se articulará y formará el nuevo equipo de gobierno, con la asignación de áreas de gestión y atribución de delegaciones. El tiempo expectante para la «nueva manera de hacer política» en Ciutadella empieza ahora.

Pero los tempos, en la política, no los marcan quienes, durante un tiempo pasado, se dedican a la función pública como alcaldes, concejales, presidentes, consellers o diputados. Dependen, en gran medida, de los plazos administrativos, las tramitaciones, los concursos que quedan desiertos y se convocan de nuevo con incremento presupuestario. Y, evidentemente, los funcionarios, que observan los movimientos de quienes van y vienen. Los políticos son interinos para quienes tienen plaza propiedad en los ayuntamientos y los consells.

La hoja de ruta

No es tiempo de reproches, alcalde Ferrer Monjo, sino de ponerse manos a la obra. Y la alcaldesa Pons Torres, a pesar de no contar con mayoría en los plenos, deja el listón alto, con la hoja de ruta marcada para los tres años del tripartito. Nueva oportunidad para la izquierda.

Las prioridades consisten en la construcción del segundo centro de salud de Ciutadella; el crecimiento del polígono industrial y de servicios hacia el Sector B-9; y completar el desarrollo del puerto de Son Blanc en los terrenos del Sector B-5.