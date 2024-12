Paseando por Mahón

Un vehículo encargado de la limpieza viaria, de los que se encargan de barrer el suelo, chocó el martes día 12 de Noviembre, con la balaustrada de la calle Santa Eulàlia de Mahón, provocando el derrumbe total o parcial de una veintena de balaustres.

El incidente obligó a la brigada municipal a vallar y delimitar de inmediato el paso por este tramo de acera para evitar riesgos, puesto que delimita con un solar particular no edificado en la parte más cercana a la calle en el que existe un importante desnivel y abundante vegetación. No hubo que lamentar heridos.

Cabe recordar que este tramo de balaustrada se encuentra en las inmediaciones del CEIP Antoni Juan, lo que genera un importante volumen de paso de escolares de corta edad.

Hace unos días E.V. residente de la calle Santa Eulália, me envía unos comentarios y fotos pertinentes, estando muy preocupado, por la cantidad de escolares que van y vienen del CEIP Antoni Joan, ya que hace más de un mes del derrumbe y aún siguen con las barreras de plástico para proteger a los viandantes de posibles caídas; siendo más peligrosa por la noche ya que en su día, según su versión, se cayó una farola por estar podrida, en vez de reponerla, retirada al canto, así como el resto de ellas. Los vecinos también se quejan de la altura de los arboles ya que cuando hace un vendaval las hojas se desprenden y se depositan en las terrazas de las plantas superiores, siendo peligroso que taponen los sumideros.

Otra de las quejas es el aparcamiento incontrolado, que va desde esta calle hasta los Juzgados, en la zona que aparca el funcionariado está en perfectas condiciones, pero este tramo se ha convertido en un pipican, cuyos excrementos quedan camuflados y el dueño del «amigo del hombre» mirando a su alrededor por si no hay nadie.

Bajando por la Cuesta de Na Gilda, o sea de la Pescadería, hay unos obreros que están construyendo una caseta de obra, sobre la acera debajo de la primera escalera que conecta con el puerto, vatuadell cent llamps, al principio pensé que podrían ser unos urinarios públicos, elementos fundamentales para los prostáticos que vamos a andar, pero no, al día siguiente pudimos comprobar que desde el suelo salen unos cables eléctricos, ya, ya, seguro que pondrán los artilugios para postes de traga monedas para poder aparcar en esta cuesta…joder con los impuestos, cobran el agua municipal como si fuera potable, que según información recibida hace un par de meses, no se puede beber ni cocinar; la recogida selectiva de basuras la pagamos por los metros cuadrados por vivienda (una conocida que vive sola le han cobrado 84,50 euros) nos informaron que para compensar bajarían el IBI, un servidor a pagado religiosamente 84,50 euros y me han rebajado el IBI entre el pasado año 2023 y 2024 solamente 16,85 euros… Paga y serás feliz.

El pasado domingo por la tarde pasamos por la zona del Campo del Menorca y divisamos otra caseta, pero destrozada y peligrosa, los equipos eléctricos a la vista, seguro obra de algunos incívicos.

Seguimos una vez más con el acantilado del Puerto de Mahón, ya que mi amigo L.A. y T.C. me facilitaron un histórico documento sobre como consolidarlo definitivamente, cuyo encabezado dice así: Proyecto del muro que deveria hacerse para precaver nuevos derrumbos de la Altura contigüa á las Rs Atarazanas de Mahon (sic).

Este sistema se hizo hace mucho tiempo para consolidar parte del acantilado de varios edificios de la calle Isabel Segunda, que dan al puerto. No somos expertos en consolidación de acantilados, pero lo que hicieron nuestros antepasados lo ponemos encima de la mesa de reuniones del Consorcio del Acantilado del Puerto de Mahón y tomen las decisiones pertinentes. Apreciado lector las pirámides de Egipto se construyeron hace 4.500 años y siguen en pie.

Les deseo una feliz Navidad, con salud y alegría.

Si vivim molts de Nadals veurem, amb salut que no cansa.

José Barber Allés

Mochilero

josebarberalles@gmail.com