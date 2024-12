Acaben el mes de desembre i el 2024. Demà passat celebrarem la darrera jornada de l’any. Els dies ara són molt curts, gairebé de nou hores de durada; mentre les nits s’allarguen durant prop de quinze hores. L’ambient dur i fred, es reserva per a més endavant. Ben aviat veurem pel camp les primeres flors d’ametler. Els dies de Cap d’Any han quedat allunyats de la lluna vella. Demà, dilluns, Dia de la Pau, tendrem el girant de la lluna nova a les 23 hores i 26 minuts a Capricorn. Cel clar i fredor als matins.

DESEMBRE FINAT, ANY ACABAT. Dimarts, festa de Sant Silvestre, dia de l'última fruita i la primera flor i Santa Coloma és el famós Cap d'Any. Final de l'any civil i astronòmic i dimecres vinent, dia 1, hi haurà el començament del 2025 i del mes de gener. Convé recordar que «qui no visita el camp el dia de Cap d'Any té mal any». La collita d'oliva arriba a la recta final i aviat tendrem l’oportunitat de veure la floració de l'ametler. En aquesta època es generalitza la recol·lecció de la taronja i la mandarina.

SANT SILVESTRE DUU LES BRUIXES PEL CABESTRE. El bestiar passa molt de temps tancat a les granges i estables. El calendari de sembres i feines del camp recomana sembrar patata primerenca, all, ceba i porro i trasbalsar el vi. Abans, durant la nit de Sant Silvestre, es reunien les famílies entorn de la foganya, rostint a la vora del foc aglans i castanyes. Una forma molt diferent de l’actual de donar la benvinguda al nou any. Ara, les modes consumistes han fet de la nit del Cap d’Any una carrera d’obstacles.

LA CEBA DE CAP D'ANY, FA BON AVERANY. L'home pagès ha utilitzat diversos mètodes per saber el temps que ha de fer en el futur. La ceba de Cap d'Any segurament és un dels més curiosos. Si a cada una de les batallades de les dotze de la nit del 31 de desembre tallau un tros de ceba i li donau el nom d'un dels mesos de l'any, posant-hi uns grans de sal a cada un, els mesos corresponents als trossos de ceba que la sal s'hagi aigualit seran plujosos i aquells que la sal hagi quedat sencera seran secs. Dimecres, per la Solemnitat de Santa Maria, el sol aquest dia és de bon auguri.