Dic delinqüent perquè és així! Una persona motorista que atropella una persona ciclista i que fuig a tota pastilla, deixant-la a terra enmig de la calçada, sense atendre-la, és el que va passar exactament el dia 27 de juliol a les 21h passades, davant de la gasolinera «De Paso». Una anava creuant en el carril-bici i l’altre, anava a una velocitat increïble, per l’esquerra de la via en direcció de la sortida de Maó.

Aquesta persona va trobar en canvi gent molt amable que li van prestar els primers auxilis i van cridar l’ambulància per portar-la a Urgències. Allà va quedar tota la nit amb uns dolors terribles i després de dies sense tenir un bon diagnòstic, finalment va caure el resultat de l’últim TAC: unes quantes fractures a les vèrtebres lumbars que l’obliguen a estar immobilitzada fins que l’operin a Son Espases aquesta setmana vinent.

Mentrestant el fugidor irresponsable i insistesc, delinqüent, fa la seva vida, va a la seva bolla, amb presses com anava aquell dia i no sospita que ha deixat una pobra dona en mans de metges i infermeres, i que va per llarg, fastidiant-li a curt plaç l’estiu que tant li agrada i a llarg plaç, ja veurem, tot això degut a un comportament digne d’un canalla.

Per la qual cosa, si qualcú pogués donar-nos una mica d’informació de qui podria ser la persona que la va atropellar, estaríem absolutament agraïdes, perquè se n’adoni del mal que li va fer i que en prengui la seva part de responsabilitat.