A l’article publicat dia 10 d’octubre al seu diari, llegeixo que la meva dimissió com a Consellera de Mobilitat del CIMe, es va produir com a : «cese forzoso por la paràlisis en la gestión del departamento».

Com sigui que aquesta no es la primera vegada que es fa referència a la meva gestió dient paraules idèntiques o similars a les d’aquest article, i que aquestes paraules no provenen sempre de redactors d’aquest diari, sinó també de polítics suposadament «amics», em permeto aquestes línies, per tal de donar el meu punt de vista sobre el tema.

Quan vaig ser designada per ocupar el càrrec de Consellera del Departament de Mobilitat, em vaig trobar un Departament que «feia aigües» per tot, i certament no era culpa dels funcionaris que fan feina al mateix, (pels quals no tinc sinó bones paraules i agraïment infinit per la seva feina i el seu suport,) sinó per una nefasta gestió i direcció de les persones que hi havia al capdavant.

Els dos Directors Insulars que havien de col·laborar amb mi en les tasques de la gestió del Departament (càrrecs polítics) van tardar quasi be dos mesos a incorporar-se i provenien tots dos de sectors que no estaven relacionats amb les feines que havien de realitzar.

Sis mesos desprès de començar el mandat, vam entrar de ple a la pandèmia de la COVID-19, i això va fer que tots els plans previstos es trastoquessin i s’hagués de reorganitzar tot.

Començant a sortir d’aquest estat, la DI de carreteres, queda embarassada, (cosa legítima per altra part) i això fa que molts dies no pugui acudir al seu lloc de feina, i que molts altres dies s’hagi d’absentar per atendre les visites de seguiment de l’embaràs que té concertades.

Un mes abans del naixement del seu fill (agost 2021) agafa la baixa, i el naixement es produeix setembre 2021. La seva incorporació es produeix a final de gener començament de febrer del 2022, amb la qual cosa vam estar aproximadament 6 mesos sense aquesta persona.

En quan al DI de transports, no sabria com qualificar la seva gestió: ocultament d’informació, feines que deia que estaven aclarides i no era així, dies lliures cada dos per tres, dies de tele-treball sense cap excusa...

I mentre, qui pensen que feia la feina d’aquestes dues persones? Qui estava cada dia «al peu del canó», resolent problemes, assistint a reunions, rebent la visita de tothom qui ho demanava? Obviarem la resposta ...

De totes maneres, com que tal vegada pugui semblar que he estat tres anys sense fer res més que omplir-me la butxaca, els faré avinent, encara que no en tinc cap obligació, que una vegada acceptada la meva dimissió, vaig passar a cobrar la pensió de jubilació que em pertoca (he estat cotitzant des dels 15 anys fins als 68, i nomes els tres últims a l’administració), i també els diré, encara que tampoc no en tinc cap obligació, que la diferència REAL entre el sou com a Consellera i la pensió de jubilació que cobro es de 10 Euros per dia. Creuen que per 10 euros diaris jo m’he d’exposar a sentir-me dir el que m’han dit aquests tres anys com a consellera? I per rematar-ho encara sentir que he fet una gestió paralitzada? Sincerament crec que no val la pena.

Tanmateix els adjunto, per qui tingui interès i ganes de saber, una petita relació de les feines més importants que he fet durant aquests tres anys. Jutgin vostès mateixos si he estat o no paralitzada.

Feines realitzades al departament de Mobilitat des de juliol 2019 fins juny 2022

TRANSPORTS

Liquidacions

Liquidacions Concessió IB 06 any 2012, 2016, 2017, 2018 i 2019

Liquidacions Concessió IB 06 any 2013, 2014, 2015, 2020 a punt de tancar (havien d’estar tancades a final juny 2022)

Arribar a un acord i sentar les bases per liquidar anys 2021, 2022 i si escau 2023 de la Concessió Ib06

Noves concessions

Aprovació Pla Insular de Transports avantprojectes de transport públic per carretera

Encàrrec Estudi Econòmic per tal de licitar les noves concessions (Prèviament establiment de línies i freqüències per tal de poder fer l’estudi econòmic)

Revisió i sol·licitud de modificació per dues vegades mes d’aquest Estudi Econòmic per mor de la pandèmia i la necessitat de redisenyar tot el sistema de transport públic abans de la licitació.

Durant la pandèmia

Rediseny de línies i freqüències pràcticament a diari

Obertura de l’oci nocturn

Posada en marxa novament del Bus nit

Cada any abans de començar el curs escolar

Rediseny de freqüències per tal d¡acomodar-ho als usuaris i horaris escolars

Cada any abans de començar les temporades d'estiu

Rediseny de línies i freqüències per tal de que cap establiment hoteler que obre per Setmana Santa, per exemple, quedi sense transport públic.

A l’inici de temporada de platges, rediseny de línies i freqüències per atendre les necessitats de tots els usuaris del transport públic i també del personal de l’hoteleria de les zones turístiques

Taxi

Abans de comença la temporada d’estiu, concessió diferents llicències de taxis temporals

Impuls nous taxis temporals als municipis que no en tenien

Aprovació del Reglament per Taxi 7 places (Feia 5 anys que estava en marxa i mai s’havia arribat a aprovar)

Augment de les tarifes de taxi (històricament es venia demanant i feia molts anys que no es pujava)

Autobús en general

Fer arribar el transport públic a zones on abans no havia arribat mai, com la Platja de Sa Mesquida , Cala Llonga i platja de Cala’n Porter

Línia d’autobús a Favàritx

Servei de Bus a demanda mitjançant taxis en diferents línies de Es Migjorn altament deficitàries

Bus Punta Nati, per les hores de la posta de sol

Nova aturada a Cementeri Ferreries per les tres línies que arriben a Cala Galdana

Noves aturades a Cala en Porter

Nova parada Son Oleo

Transport públic gratuït per malalts que requereixen un tractament de 3 mesos o superior fins l’hospital Mateu Orfila

Festival Aeri de Menorca, establiment de transport public per arribar-hi (no es podia anar amb vehicle particular) Es van traslladar 3000 persones

Servei de Bus per la manifestació del Dia Mundial del Clima

Adaptació de diferents parades i de l’estació de busos de Mao a PMR

Millora i canvis de marquesines . Les marquesines ja existents s’han repintat i reparat per donar una imatge corporativa. Les que estaven en pitjor estat s’han substituït per unes de noves.

En col·laboració amb l’Ajuntament de Ciutadella, construcció, posada en marxa i instal.lació de marquesines i panells al nou intercanviador a Ciutadella

Nova Mini Estació bus a Mercadal

Organització de dues Jornades de Mobilitat Sostenible

Som Cool.inquiet. Programa per afavorir que els joves viatgin en bus als diferents esdevenients culturals o esportius de l’illa a un preu reduït de 1 Euro.

Bus amb horaris adaptats alumnes IES Pascual Calbo amb programa PEI

Augment de les tarifes de bus (nomès els bitllets senzills) que feia anys que no es tenia

Ajuts obtenció carnet conduir. Davant la manca de conductors amb col·laboració amb el Dep. De Joventut, ajuts per treure el carnet de conduir professional i el CAP.

ITV

Canvi de les portes d’entrada a l’estcó

Substitució de les bigues i la coberta de la nau

Intervenció i resolució d’un conflicte laboral entre la empresa concessionària i els seus treballadors i per tant desconvocatoria de la vaga anunciada.

Inici expedient sancionador per demores injustificades en la concertació de cites.

Estació bus Maó

Consecució de la propietat de l’estació de bus de Maó (abans era de Serveis Ferroviaris de Mallorca)

Nova cartellera a tota l’estació, interior i exterior

Pintat de l’estació

Murals embellidors i fotografies de tots els pobles de Menorca per tal de donar nou aire a aquest espai

Construcció de nous lavabos

Adaptació de les andanes a PMR

Canvi de la maquinaria de l’aire condicionat

Canvi pantalles informatives diferents horaris

Licitació per dues vegades del servei de bar (les dues vegades ha quedat desert) per la qual cosa, i per no deixar sense aquest servei als usuaris, instal·lació de màquines de vending.

Canvi portes i motors d’aquestes per estalviar energia

Aconseguir tenir un cap d¡estació que controli i vigili aquest espai i un informador turístic per donar millor servei als usuaris

App

App per veure en temps real aparcaments a platges verges. Pendent nomes de tenir cobertura a les platges.

App per compra de bitllets pagats amb tarja de crèdit. A punt de posar-lo en marxa. Tot aclarit.

CARRETERES

Carretera general

Resolució dels diferents contractes que hi havia signats amb les empreses redactores dels projectes i que estaven vençuts o amb recursos administratius.

Encàrrec i posterior revisió de unes Directrius Paisatgístiques que facin possible l’enderrocament d’elements no desitjats.

L’Argentina

Encàrrec i posterior revisió de la redacció del projecte del tram de l’Argentina.

Revisió i regularització de totes les expropiacions d’aquest tram (amb dues vegades d’exposició pública) amb al·legacions i resolució de les mateixes. Remissió del projecte a Comissió Balear de Medi Ambient

Remissió del projecte a Recursos Hídrics

Aprovació inicial i aprovació definitiva del projecte

Licitació de la execució del projecte (1ª vegada desert, revisió de tots els preus i licitació per 2ª vegada)

Adjudicació de les obres. Començaran quan l’adjudicatària hagi presentat tota la documentació administrativa requerida. (tenen un termini taxat per fer-ho)

Rafal Rubí

Encàrrec i revisió de la redacció del projecte del tram de l’Argentina.

En el moment del meu cessament, preparant-ho per enviar-ho a la Comissió Balear de Medi Ambient i a Recursos Hídrics. Hem de tenir en compte que d aquest tram o es podrà començar la tramitació administrativa (revisions d’expropiacions, etc.) fins que no s’aprovi definitivament el PTI.

Tram Maó

En el moment del meu cessament s’estava xerrant amb diferents enginyers per encarregar aquest tram.

Tram Central

En el moment del meu cessament els plecs de condicions per treure a licitació la redacció d’aquest tram central estaven a Serveis Jurídics a punt de poder iniciar la licitació.

Pla Director Sectorial de Carreteres

En el moment del meu cessament els plecs de condicions per treure a licitació la redacció d’aquest Pla Director estaven a Serveis Jurídics a punt de poder iniciar la licitació.

Pàrkings platges

Negociació amb els diferents propietaris i signatura dels contractes de lloguer dels parkings de Favaritx, Cala Mitjana i Punta Nati.

Es va fer nova licitació del servei de controladors i adjudicació del servei l’any 2021.

Cada any abans de començar la temporada, dissenyar aquest servei, i coordinar-lo durant tot l’estiu.

Tota la temporada, ajustar el servei en funció de les necessitats.

Canvis enllumenats

S’han fet canvis d’enllumenats per llums Led a diferents rotondes: La Salle, Malbuger, i entrada Es Migjorn, així com del Tunel de Ferreries (l’encàrrec de la redacció dels diferents projectes per tal de fer mes sostenible aquest enllumenat i complir la reglamentació Starligth.)

S’ha instal.lat enllumenat (inexistent abans) a la zona de Trepucó (Instituts) al tram de titularitat del Consell.

Millora seguretat

Pas de peatons elevat a la Me-18 Es Migjorn per alentir la velocitat dels vehicles i millorar la seguretat dels peatons.

A la Me-8, encreuament Punta Prima, instal·lació de bandes blanques i pintada de «dents de drac» per alentir la velocitat dels vehicles provinents de Punta Prima abans de l’encreuament i evitar així la possibilitat d’accidents.

Rehabilitació de diferents trams de vorera a Es Castell, a la zona colindant amb la Carretera.

Eliminació del gir a l’esquerra a l’encreuament de Torre Soli.

Millora asfaltat

Durant tot l’any es realitzem diferents millores en trams petits d’asfalt. Els trams grans, necessiten un petit projecte i en molts casos licitació. En aquests casos es millora tambè les voreres.

Els trams grans que s’han fet son:

Reasfaltat tram via Ronda i Rotonda Malbuger i La Salle

En col·laboració amb l’Ajuntament d’Alaior, reasfaltat dels accessos a aquesta localitat en el tram que es troba venint des de Maó.

Reasfaltat Me-16 des dels Plans d’Alaior fins Son Tremol i de Es Migjorn a Sant Tomas

Reasfaltat i millora ferm Carretera Sant Climent

Reasfaltat i millora ferm Carretera Monte Toro

Carril bici

No es poden construir carrils bici (per normativa) fins que no estigui aprovat el Pla Director Sectorial de Carreteres. En aquest moment nomes es poden unir trams ja existents.

S’ha executat el Carril Bici de la Ronda de Maó.

S’ha executat la unió entre el Carril Bici ja existent des de La Salle fins la rotonda de l’Aeroport, amb el carril bici executat per AENA a la seva carretera.

Amb aquestes obres es pot anar amb bicicleta des de Sant Lluis fins l’Aeroport.

S’ha encarregat la redacció d’un projecte que unexi aquest carril amb el Camí Vell de Sant Climent.

S’ha encarregat tambè un projecte al tram de Fornells.

Diferents obres

Construcció de la Rotonda a l’entrada de Sant Climent

Construcció de la Rotonda a l’encreuament del Polígon de Sant Lluis amb la Me-6

Rehabilitació del Pont de Santa Maria a la carretera d’accés a Cavalleria

Rehabilitació de la Caseta de Peons Caminers a la Me-7

Desembre 2021, caiguda de una part del penyal de Sa Costa del Port de Maó. Totes les tasques de neteja, reforç del penyal, coordinació de les feines, coordinació amb Autoritat Portuaria i amb l’Ajuntament de Maó per la fluïdesa del trànsit sobre tot dels camions que van i venen del port.

Convenis

Negociació i posterior firma del Conveni amb els diferents Ajuntaments de Menorca pel manteniment del seus camins i carreteres.

Licitació d’aquest Servei, ja adjudicat.

Conveni amb l’Ajuntament de Es Castell per la millora de l’entrada al poble (Boulevard) Està a punt de firma.

Conveni amb l’Ajuntament de Sant Lluis a punt de signatura per millora tram Ses Barraques mes enllaç amb Avinguda Sa Pau.

Altres feines

Durant tot l’any, coordinació de les diferents tasques de manteniment i neteja de Carreteres, dels Camins Municipals (adscrits al Conveni) del servei d’emergències, del canvi de senyals malmeses o obsoletes.