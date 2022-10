Pagesos i pageses de Menorca, tots estareu d’acord amb jo si dic que aquests són moments difícils per vosaltres, bé, i per tots supòs, però jo en aquest escrit em vull centrar en vosaltres.

Els meus pares són pagesos, els seus pares també, els seus avis també, per tant em sent amb la necessitat de seguir lluitant per poder seguir amb aquest estil de vida tan polit que duim des de fa generacions, he crescut envoltada d’animals i no vull haver de renunciar a aquesta cosa tan polida.

Els pagesos i pageses tenen una funció molt important en la nostra societat, i molta gent els subestima, però us diré una cosa, sense ells nosaltres ens hauríem de cercar la vida per poder menjar cada dia, gràcies a ells podem anar al supermercat a comprar llet, a comprar ous, i molts altres productes primaris. Sí, les fàbriques també hi tenen un poc de mèrit, però els qui fan feina cada dia per poder sobreviure són els pagesos.

Els preus pugen, els cereals, la llum, la betzina, tot puja menys els beneficis i el seus sous, açò és insostenible per a ells, no podran seguir molt més així. La gent no és prou conscient de la feina que fan, i moltes vegades sense vacances! I sí, hi ha moltes subvencions, però no totes arriben amb prou temps o algunes ens les deneguen, al meu pare li agradaria poder viure d’ells mateixos sense ajudes, però pensa que així com van les coses és totalment impossible.

Ell moltes vegades ha hagut de llevar bestiar perquè no pot mantenir tots els animals, cada vegada que se’n va un animal del nostre lloc, és com si ens llevessin un familiar o un amic, ens estimam molt els nostres animals. Els meus germans i jo els posam nom a tots amb cura, i quan es fan grans ens fa molta il·lusió quan veim lo molt que han crescut, perquè és inevitable encarinyar-se amb els animals que t’han acompanyat durant molt de temps.

La meva germana és fan dels moixos i els cavalls, jo som fan de les vaques i el nostre germà petit es més de maquinària, però també li agraden els animals.

Som una jove de 15 anys que ha viscut sempre a Menorca i no vol que la seva terra perdi la seva essència, Menorca pot ser petita, però si ens ajuntam tots sé que podem ser molt forts i que podem canviar les coses que no ens agraden.

Pagesos i pageses, us anim a fer-nos sentir, alcem les veus, que ens sentin d’enfora! Tots junts ens farem sentir i tot millorarà! Ànims a tots!