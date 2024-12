Aquests dies deixo la meva estada a Menorca, és una illa fantàstica, una zona protegida per la seva biosfera…

Però hi ha coses que no les entenc… Com la llei de costes permet que avui encara existeixi l’Hotel Almirante Farragut de Cala en Forcat? Trenca totalment amb el paisatge de la zona, a Cala en Forcat, a més sempre hi ha el soroll de fons dels seus generadors. És clar! Els que van a l’hotel tenen unes vistes meravelloses de la cala, però els que estan a la cala només veiem un edifici que trenca amb el paisatge… Jo deixo s’Illa, esperant que un dia, els que viuen a la zona lluitin i aconsegueixin restablir l’equilibri de la cala, alliberant l’àngel que ha quedat encadenat, atrapat, i que demana sortir i ser lliure. Crec que mai els interessos econòmics poden estar per sobre de la protecció mediambiental. Sí, jo marxo definitivament, esperant que un dia es faci justícia, perquè malgrat la llei de costes, aquest horrorós hotel es manté encara avui en dia a peu dret.

El propietari d’aquest hotel té d’altres al llarg de s’Illa, però aquest sobresurt com cap altre. La llei de costes hauria de ser clara i contundent, no construir a menys de 200 metres de costa, i tot allò que fos dins d’aquest radi hauria de ser enderrocat, òbviament em refereixo als hotels. Què fa el consell de Menorca, què diu sobre aquest tema?