Los viajes de vacaciones de la tercera edad para la próxima temporada 2022-23 «están garantizados», según ha declarado en Palma la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. Estas manifestaciones de la titular de Turismo se producen tras haber expresado, primero la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana (Hosbec), y después los hoteleros de Eivissa, Mallorca y Mallorca sus reticencias a dar continuidad a estos viajes.

La patronal Hosbec anunció que sus establecimientos no prorrogarán los contratos por la baja rentabilidad en un escenario de alta inflación y por mantener lo mismos precios. Los hoteleros de Balears advierten que los viajes para la tercera edad no tendrán continuidad si el Gobierno no mejora las cantidades que paga, que califican de totalmente insuficientes: 22 euros por persona en régimen de pensión completa, que incluye bebida, animación, wifi y todos los servicios de un hotel de cuatro estrellas. Los viajes del Imserso cumplen un doble objetivo: en el ámbito social, facilitar la actividad de los mayores; y en el ámbito empresarial, mantener abiertos los establecimientos hoteleros durante el invierno. Corresponde al Gobierno, y concretamente al ministerio encabezado por Ione Belarra, dialogar, negociar y firmar el acuerdo para mantener este programa de viajes.