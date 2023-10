La alcaldesa de Ciutadella, Juana Mari Pons Torres, ha puesto sobre la mesa un problema al que hay dar una solución: fijar unos criterios de ámbito insular para ordenar y regular el turismo de caravanas en Menorca. Es una asignatura pendiente que se ha tratado en varias ocasiones en las reuniones de la comisión de presidentes de corporaciones locales de la Isla pero hasta ahora no se ha afrontado seriamente, con voluntad de acuerdo.

La petición de la alcaldesa Pons Torres, que responde al sentido común, no debe caer en saco roto. Y corresponde al Consell impulsar esta regulación en el marco de esta comisión, en la que participan los alcaldes y el presidente de la institución insular. Al no existir una norma común, que sea de aplicación en los ocho municipios, se produce un vacío que acaba provocando acampadas irregulares en espacios no habilitados, además de generar molestias e incomodidades. También se ha detectado el caso de personas que se han empadronado en Menorca marcando como lugar de residencia una caravana. Corresponde al presidente Adolfo Vilafranca, que se ha mostrado receptivo, encargar a los funcionarios del Consell la necesaria propuesta de ordenación.