A més de molta calor i molt tràfic a la carretera, l’estiu està ple de petits plaers que cal aprofitar. Aquí va la meva llista personal:, caminar per Son Bou, asseure’s a una Coca-rossa, els gelats, passejar per Fornells, llegir una bona novel·la matí i capvespre, l’orxata, el cinema a la fresca d’Alaior, les expos de Galeria Cayon i Hauser & Wirth, la síndria i el meló, les figues, alguns concerts, les coques, el dolce far niente, un bany a les 8 del matí, escapar de les festes, veure el cel estrellat amb el Carro gran presidint el firmament, seguir amb passió fanàtica Wimbledon i el Tour, jugar a tennis quan ja no fa calor, cercar les ombres, una bona paella i fer un ús immoderat del ventilador.

Als clàssics li sumaré uns pocs descobriments d’enguany: el granisat d’Orxata, «Latituds blaves», de Tony Horwitz (el llibre d’un viatge seguint les navegacions de James Cook), el figat amb nous de Turquia, els toffes de regalèssia (que incomprensible es poden comprar a Itàlia, però no a Espanya), el campionat europeu de futbol femení, el concert de Bossanova de Marta Garrett al Claustre, escoltar «Litoranea», cançó de l’estiu italiana a RDS i escriure una columna de llistes...